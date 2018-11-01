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Рубрика: В мире

National Interest рассказало о следующей стране-жертве ДАИШ

Американское издание National Interest опубликовало статью, в которой говорится, что Иордания находится в серьезной опасности и может стать новой страной-жертвой ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Иорданцы находятся на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ДАИШ, а именно три тысячи последователей группировки. Это может стать хорошей предпосылкой для того, чтобы экстремисты обосновались на территории страны после разгрома террористических группировок на территории Сирии и Ирака.

Иордания заявила о желании открыть границу с Сирией

Между тем Иордания активно участвует в действиях сил международной коалиции под руководством США, которая наносит удары по позициям ДАИШ на территории Сирии и Ирака. Однако угроза дестабилизации обстановки в стране усугубляется проблемами безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма.

Три года назад боевики ДАИШ сожгли заживо иорданского летчика Муаза аль-Касасбеха, чей самолет был сбит в небе над сирийской Раккой. Боевики пытались обменять пилота на Саджиду аль-Ришави, жену джихадиста и известную террористку, которая находилась в заключении в иорданской тюрьме, отбывая пожизненное заключении за ее участие в тройном теракте 2005 года, когда в иорданской столице погибли 57 человек. Затем она также была казнена властями Иордании вместе с пятерыми обвиняемыми в организации терактов.

В мире Ближний Восток Иордания ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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