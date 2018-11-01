Состояние трасс и общественного транспорта, а также работу сотрудников ГАИ в крупных городах России оценили в рамках исследования качества жизни аналитики Финансового университета при правительстве РФ. Среди лидеров оказались Белгород и Тула, в число аутсайдеров попали Иваново, Брянск, Тверь и Кострома.

В основу рейтинга легли данные социологических опросов, проведенных в 2018 году в городах с населением более 250 тысяч человек. Людей спрашивали, насколько их удовлетворяет качество асфальта и разметки, размещение светофоров и знаков, удобно ли им пользоваться автобусами и троллейбусами, успешно ли гаишники наводят порядок на местных дорогах.

Лучшими по состоянию дорог, судя по итогам опросов, стали Грозный, Казань и Москва. Другие города Центрального округа на верхние строчки списка здесь не попали - как и в перечне городов, где население высоко оценило работу ГАИ. Однако по качеству работы общественного транспорта пятое и восьмое места заняли соответственно Белгород и Тула. Это позволило им войти в топ-15 сводного рейтинга. Недалеко от них по индексу состояния дорожного хозяйства ушли Липецк и Тамбов.

В большинстве крупных и средних городов ЦФО жители дали дорожному хозяйству более сдержанные, чем в целом по стране, оценки. Качеством тамошних дорог оказалось удовлетворено менее половины населения. Надо признать, что при планировании ремонта власти все чаще стали ориентироваться на данные подобных опросов (а иногда даже прибегать к интернет-голосованию). Хотя критерии отбора региональных и муниципальных дорог общего пользования остаются непрозрачными, заявил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ" в Воронежской области Игорь Яковлев. "Фронтовиков", по его словам, привлекают к работе соответствующих комиссий лишь на этапе приемки работ:

- Мы обсудили проблему на совещании с участием руководства регионального департамента транспорта и автодорог и управления дорожного хозяйства Воронежа. Надеюсь, что в 2019 году выстроим более эффективные контакты.

Не дожидаясь окончания сезонных дорожных работ, местные активисты Общероссийского народного фронта составили чиновникам план на будущее - рейтинг "убитых" дорог.

- На сайте "Карта убитых дорог" в нашем регионе отмечено 348 участков общей протяженностью 314 километров. Отремонтированы или запланированы к ремонту 107, - сообщил Игорь Яковлев. - За то, чтобы именно эти дороги привели в порядок, свои голоса отдали почти семь тысяч человек.

Если ранее в региональный список "убитых" дорог попадали в основном улицы Воронежа, то теперь пальму первенства перехватили Новоусманский и Аннинский районы. Больше всего голосов собрала улица Ботаническая в Новой Усмани, вдоль которой располагается частных 400 домов. На втором месте - улица Мира в селе Рождественская Хава Новоусманского района, на третьем - Морская в поселке Анна. В Воронеже лидером голосования стала дорога к кварталу "Скандинавия" от улицы Героев Сибиряков до Газовой. Далее по списку - заболоченный участок улицы Новикова и участок улицы Артамонова.

В большинстве городов ЦФО жители дали дорожному хозяйству более сдержанные, чем в целом по стране, оценки

Яковлев объяснил активность сельчан удачной кампанией по популяризации ресурса dorogi-onf.ru и мобильного приложения, а также реальным откликом властей на предложения "снизу". Например, в 2017 году общественность добилась ремонта большинства улиц, занявших верхние строчки рейтинга. После вмешательства ОНФ также привели в порядок пять муниципальных автодорог. План дорожных работ на 2018 год тоже был составлен с учетом мнения граждан. Теперь эти граждане проверили подновленные магистрали в Воронеже и направили в мэрию список недочетов.

- Если в прошлом году было зафиксировано множество существенных дефектов качества асфальта, ливневой канализации, то в 2018-м в этой части вопросов нет. Пожалуй, одно из немногих пожеланий - делать более плавные переходы в местах примыкания срезанных участков старого покрытия к еще не удаленным. Перепад высот порой достигал пяти сантиметров, из-за чего повреждались подвески и покрышки автомобилей, - отметил Яковлев. - Владельцы машин попросили нас обратить внимание властей и на металлические стыки в местах соединения пролетов Северного моста. В двух местах они сильно подняты над уровнем проезжей части и имеют острые выступы - при движении даже на небольшой скорости можно повредить шины. Из-за постоянной ударной нагрузки асфальт в этих местах также будет разрушаться быстрее.

Кроме того, он посетовал на отсутствие комплексного подхода при реализации программы дорожного ремонта в столице Черноземья.

Так, на улице Урицкого заменили только четверть ветхих или разрушившихся бордюров. В некоторых местах они вообще отсутствуют.

По мнению Яковлева, со временем это приведет к разрушению асфальта на проблемных участках, потребуются затраты на ямочный ремонт. На нескольких улицах общественники заметили сломанные ограждения у островков безопасности. Заборы напротив школы № 80 и остановки "ДК "Электроника" были повреждены при ДТП в прошлом году и на момент рейда не восстановлены.

Прямая речь

Алексей Зубец, проректор Финансового университета при правительстве РФ:

- В последние годы в России постоянно увеличивается доля тех, кто оценивает состояние дорог в своем городе как хорошее и удовлетворительное. Сегодня такого мнения придерживается 63 процента опрошенных жителей крупных и средних российских городов против 40 процентов в 2011 году. Оценка работы городского транспорта остается стабильно высокой, как и все последние годы. Сейчас ее одобряет 82 процента респондентов. Несколько выросла доля положительных оценок работы Госавтоинспекции: сегодня ее считают хорошей или удовлетворительной 79 процентов жителей крупных и средних российских городов против 61 процента в 2011-м.

Тем временем



Власти Костромской области представили общественникам отчет о ремонте трасс, попавших на региональную "Карту убитых дорог". По данным активистов, за время существования проекта водители нанесли на карту фотографии 369 разбитых участков трасс на территории Костромской области. По результатам обращений власти девять из них отремонтировали капитально, на 64 был проведен ямочный ремонт.



"Последние семь дорог этим летом отметили жители поселка Сухоногово Костромского района (это практически все дороги населенного пункта). Также начали активно добавлять дороги жители Буя, Шарьи, Солигалича. Самая дальняя дорога, выложенная на карте на территории региона, - в селе Луптюг Октябрьского муниципального района. Она добавлена в июле 2018 года. Вместо асфальтового или грунтового покрытия на дороге лежат обломки досок, по которым вынуждены ездить автомобилисты", - сообщили в ОНФ.



За ремонт проблемных участков проголосовали 7865 жителей области. Больше всего голосов получили дороги в Шарье (поселок Волжский, 9-й квартал), в Костроме (улицы Сутырина и Князева), от Парфеньева к селам Матвеево и Николо-Ширь, между Солигаличем и Тотьмой Вологодской области.



О полученных результатах активисты ОНФ рассказали губернатору, чиновникам областного департамента транспорта и комитета городского хозяйства Костромы, а также сотрудникам ГИБДД. Они попросили учесть мнение жителей при формировании планов ремонта в 2019 году.



Первый ответ пришел из администрации Костромы. Чиновники сообщили, что в 2018 году в областном центре провели ямочный ремонт на 40 дорогах, обозначенных на "Карте убитых дорог", грейдирование - на 20, но главное - начали ремонт улицы 2-я Волжская, отремонтировать которую длительное время просили костромичи и которая лидировала по числу голосов на "Карте убитых дорог". В следующем году работы здесь будут завершены.



Этот ответ оказался не единственным. Увидев плачевное состояние выложенной досками дороги на Луптюг, дорожники решили не дожидаться нового сезона и приступили к работам.



"По данным регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, в 2018 году на дороге регионального значения Тимошино - Луптюг - граница Кировской области выполнено грейдирование. Кроме того, в настоящее время в селе Луптюг заканчивается восстановление асфальтового покрытия основной дороги", - сообщили в ОНФ.