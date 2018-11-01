Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Nissan Patrol снова попал в книгу рекордов Гиннеса 31.10.2018
Спортивные каршеринговые Porsche уберут из модельного ряда на время зимы 31.10.2018
Автомобили проекта "Кортеж" раскупили еще до начала продаж 31.10.2018
Легендарная "Буханка" установила новый рекорд 31.10.2018
01.11.2018 00:01
Рубрика: Страхование

Названы имена водителей, которые чаще других совершают ДТП

Текст: Андрей Полухин
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Водители, которых зовут Александр, Сергей, Елена и Ольга, чаще других становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. К такому выводу пришли в Институте риска "АльфаСтрахование", проанализировав данные по 180 тысячам страховых случаев с клиентами, имеющими полисы ОСАГО.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Мелкие штрафы ГИБДД начнут взыскивать в ускоренном режиме

В результате выяснилось, что едва ли не каждое двенадцатое ДТП с водителями-мужчинами совершили Александры (8,77% от всех таких аварий). Далее в этом своеобразном рейтинге идут Сергеи (7,65%), Алексеи (4,78%), Владимиры (4,44%), Андреи (4,32%), Дмитрии (4,16%), Евгении (3,16%), Николаи (2,79%), Михаилы (2,22%) и Юрии (2,03%).

Что касается женщин, то, как шутливо отмечают в компании, "опасно встречаться на дороге" с Еленами (7,68% всех ДТП с дамами за рулем), Ольгами (6,26%), Татьянами (5,95%), Натальями (5,81%), Иринами (5,61%), Юлиями (4,56%), Светланами (4,43%), Екатеринами (4,2%), Аннами (4,06%) и Анастасиями (3,1%).

Впрочем, условность рейтинга понимают и в самой компании. Ведь куда логичнее было бы выявить долю обладателей каждого имени, которые становились виновниками ДТП, от всех клиентов с такими именами. На такое исследование не влияла бы популярность мужских и женских имен. Однако такой рейтинг не позволил бы сделать ровным счетом никаких выводов. А в данном случае аналитики все-таки усмотрели определенную закономерность.

Фото: depositphotos
Правительство считает штрафы за превышение средней скорости законными

"Первая пятерка мужских и женских "аварийных" имен состоит из популярных имен поколения 25-40-летних. Много аварий происходит по вине людей в возрасте от 29 лет до 31 года, 26-28 лет, 32-34 лет", - прокомментировала ведущий эксперт отдела развития управления методологии страховых выплат Яна Марчук.

Ранее "РГ" публиковала еще одно любопытное исследование - какие машины чаще попадают в ДТП. Оказалось, что среди марок в числе "лидеров" - Honda (31,5%), Mazda (30,4%), Jaguar (30,3%), BMW (30,0%) и Mercedes (29,6%). В списке брендов, автомобили которых, напротив, реже бьются в авариях, засветились Bentley, УАЗ, Great Wall, Smart и Mini.

#ДТП
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News