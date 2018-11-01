Названы имена водителей, которые чаще других совершают ДТП

Водители, которых зовут Александр, Сергей, Елена и Ольга, чаще других становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. К такому выводу пришли в Институте риска "АльфаСтрахование", проанализировав данные по 180 тысячам страховых случаев с клиентами, имеющими полисы ОСАГО.

В результате выяснилось, что едва ли не каждое двенадцатое ДТП с водителями-мужчинами совершили Александры (8,77% от всех таких аварий). Далее в этом своеобразном рейтинге идут Сергеи (7,65%), Алексеи (4,78%), Владимиры (4,44%), Андреи (4,32%), Дмитрии (4,16%), Евгении (3,16%), Николаи (2,79%), Михаилы (2,22%) и Юрии (2,03%).

Что касается женщин, то, как шутливо отмечают в компании, "опасно встречаться на дороге" с Еленами (7,68% всех ДТП с дамами за рулем), Ольгами (6,26%), Татьянами (5,95%), Натальями (5,81%), Иринами (5,61%), Юлиями (4,56%), Светланами (4,43%), Екатеринами (4,2%), Аннами (4,06%) и Анастасиями (3,1%).

Впрочем, условность рейтинга понимают и в самой компании. Ведь куда логичнее было бы выявить долю обладателей каждого имени, которые становились виновниками ДТП, от всех клиентов с такими именами. На такое исследование не влияла бы популярность мужских и женских имен. Однако такой рейтинг не позволил бы сделать ровным счетом никаких выводов. А в данном случае аналитики все-таки усмотрели определенную закономерность.

"Первая пятерка мужских и женских "аварийных" имен состоит из популярных имен поколения 25-40-летних. Много аварий происходит по вине людей в возрасте от 29 лет до 31 года, 26-28 лет, 32-34 лет", - прокомментировала ведущий эксперт отдела развития управления методологии страховых выплат Яна Марчук.

Ранее "РГ" публиковала еще одно любопытное исследование - какие машины чаще попадают в ДТП. Оказалось, что среди марок в числе "лидеров" - Honda (31,5%), Mazda (30,4%), Jaguar (30,3%), BMW (30,0%) и Mercedes (29,6%). В списке брендов, автомобили которых, напротив, реже бьются в авариях, засветились Bentley, УАЗ, Great Wall, Smart и Mini.