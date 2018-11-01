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Рубрика: Власть

Песков о контрсанкциях в отношении Украины: Это зеркальная мера

Контрсанкции в отношении Украины являются вынужденной мерой. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это зеркальная мера, это ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной,  наша страна не является инициатором рестрикционного обмена.

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Подготовкой ответных мер занималось правительство во исполнение указа президента России.

- Это ответные ограничительные меры. Россия не была инициатором подобного обмена, но на протяжении достаточно длительного времени украинские коллеги в этом ключе упражнялись, вот ответ не заставил себя ждать, - подчеркнул Песков. - С самого начала мы говорили о том, что здесь практика взаимности неизбежна, и здесь эта практика как раз была реализована.

Россия может отменить ответные меры, не исключил Дмитрий Песков, если удастся нормализовать отношения между странами.

- Если мы в обозримой перспективе дойдем до того момента, когда мы все-таки начнем принимать меры по нормализации и деэскалации напряженности в наших двусторонних отношениях, - цитирует ТАСС его слова.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных санкциях в отношении Украины. Экономические меры предусматривают блокирование средств на территории РФ, запрет на вывод капитала за пределы нашей страны. Санкции наложены на 68 компаний и 322 физических лица.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины Санкции и антисанкции
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