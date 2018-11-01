Песков о контрсанкциях в отношении Украины: Это зеркальная мера

Контрсанкции в отношении Украины являются вынужденной мерой. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это зеркальная мера, это ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной, наша страна не является инициатором рестрикционного обмена.

Подготовкой ответных мер занималось правительство во исполнение указа президента России.

- Это ответные ограничительные меры. Россия не была инициатором подобного обмена, но на протяжении достаточно длительного времени украинские коллеги в этом ключе упражнялись, вот ответ не заставил себя ждать, - подчеркнул Песков. - С самого начала мы говорили о том, что здесь практика взаимности неизбежна, и здесь эта практика как раз была реализована.

Россия может отменить ответные меры, не исключил Дмитрий Песков, если удастся нормализовать отношения между странами.

- Если мы в обозримой перспективе дойдем до того момента, когда мы все-таки начнем принимать меры по нормализации и деэскалации напряженности в наших двусторонних отношениях, - цитирует ТАСС его слова.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных санкциях в отношении Украины. Экономические меры предусматривают блокирование средств на территории РФ, запрет на вывод капитала за пределы нашей страны. Санкции наложены на 68 компаний и 322 физических лица.