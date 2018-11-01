Появилось фото редкого грузовика-трактора "КамАЗ" "Кентавр"

Портал "Вести КАМАЗа" опубликовал снимок одного из первого опытного образца уникального грузовика-трактора.

Эту машину автогигант создал и выпустил еще в конце 90-х годов. По задумке, "КамАЗ" с индексом 4326 должен был решать проблемы села. Универсальный трактор на базе "КамАЗа" был приспособлен для обработки почвы, официально такая машина носила название "универсальное энергетическое средство "Кентавр".

"Кентавр-К" оснащался двумя коробками передач. Задний ведущий мост имел механизм блокировки межосевого дифференциала, возможно было и раздельное торможение задних колес. При снаряженной массе автомобиля 7 750 кг грузоподъемность составляла 7 т. Объем кузова - 12 куб. м.

Испытания новой техники показали, что производительность у "камазовского кентавра" выше, чем показатели гусеничных и колесных тракторов, а расход "горючки" меньше. Водителю в кабине грузовика-трактора комфортнее, чем механизатору на обычном тракторе. К тому же автомобиль используется по своему прямому назначению. Сама кабина рассчитывалась на 2-3 места.

Первый заказ Камский автозавод получил из Республики Татарстан, но после кризиса 1998 года новых машин больше не делали. Так "Кентавр-К" стал историей.

К слову, попытки "камазовцев" заинтересовать сельхозпроизводителей новой техникой предпринимались и за пределами Татарстана.

В том же 1998 году на специализированной выставке в Башкортостане "Башсельхозтехника", где более 40 предприятий России представляли сотни образцов своей продукции, особо выделялся "КамАЗ"-Кентавр". Мэры городов Уфы, Октябрьска, Нефтекамска с интересом изучали машину, интересовались ее функционалом и ценой".