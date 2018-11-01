Ракета "Союз" упала из-за ошибки при сборке на Байконуре

Такой вывод сделала комиссия, расследовавшая причины ЧП. На языке спецов это звучит так: "Причина нештатного разделения - неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока "Д" из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6 45 мин), допущенной при сборке "пакета" на космодроме Байконур". "Это доказано, подтверждено документально", - заявил председатель аварийной комиссии, заместитель генерального директора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов.

Если же совсем просто, то одна из "боковушек", не отделившись вовремя, ударила по центральному блоку и пробила топливный бак. На 121-й секунде произошло аварийное прекращение полета. Как подчеркивается, причина носит эксплуатационный характер. Акт работы комиссии со всеми приложениями, материалами, результатами экспериментальной и научно-технической отработки, моделирования - это несколько томов. Рассматривались десять ситуаций. И - вышли только на одну, наиболее вероятную и единственно возможную. "Мы обоснованно исключили возможность повреждения датчика на заводе-изготовителе и также исключили возможность повреждения при падении", - сказал Скоробогатов. Разбираться, кто будет наказан, кто виноват, не входило в задачи комиссии. Этим занимаются правоохранительные органы.

Итак, выводы озвучены. Что дальше? Сейчас, если говорить по-казенному, проводится цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты. Но, пожалуй, на данный момент самое главное: специалисты "пересоберут" две ракеты "Союз", чтобы исключить проблемы с датчиками, как на "Союзе-ФГ". Одна ракета сейчас завершает подготовку к запуску 7 ноября в Гвианском центре. Вторая - на космодроме Байконур: 16 ноября она должна вывести к МКС грузовой "Прогресс".

Аварийной комиссией разработаны предложения и рекомендации по перепроверке ракет-носителей, собранных в "пакет". Что это значит? Разборку "пакетов", проверку датчиков контакта - разделения и повторную сборку "пакетов" с проведением дополнительных мероприятий и контроля. В том числе с фото- и видеодокументированием. Кстати, дополнительные проверки уже были при подготовке ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей 25 октября с Плесецка в интересах Минобороны России.

Понятно, что "Роскосмос" намерен сделать все, чтобы не допустить подобные ЧП в будущем. Справедливости ради надо отметить, что с начала эксплуатации ракет-носителей семейства "Союз" было сделано свыше 1830 пусков. Из них аварийные - менее 5 процентов. Носитель летает с надежностью выше 0,98. "Но каждая авария - это нож в спину нашим коллективам разработчиков, изготовителей, испытателей, - заметил заместитель руководителя "Роскосмоса" Александр Лопатин. - Поэтому, естественно, каждой аварии руководство госкорпорации придает особое внимание, изучает все аспекты, которые способствовали таким ситуациям".

- По итогам событий 11 октября я поручил проработать вопрос двойного и тройного резервирования всех критических операций, будь то разделение ступеней, включение соответствующих механизмов, агрегатов в ходе запуска и эксплуатации ракет-носителей. Это поручение будет выполнено в полном объеме, я это проверю, - заявил в интервью ТАСС глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Каждая авария - это нож в спину нашим коллективам разработчиков, изготовителей, испытателей

В частности, на ракетах "Союзах-2.1а", у которых аналогичная конструкция боковых блоков, будет технически продублирована работа датчиков разделения боковых блоков и второй ступени с помощью дополнительных электроцепей. Будет дополнительное конструкторское решение.

Старт нового экипажа на МКС может состояться 3 декабря, на двадцать дней раньше намеченного прежде графика. Это необходимо, чтобы два российских космонавта могли выйти в открытый космос и обследовать с внешней поверхности станции место дыры в пристыкованном корабле-спасателе "Союз". Напомним, в ночь на 30 августа на станции возникла нештатная ситуация: в корпусе бытового отсека пристыкованного корабля "Союз МС-09" обнаружили дыру диаметром 2 мм. Пробоину заделали герметиком - в несколько слоев. Нарушение герметичности станции устранено. Сейчас "Союз МС-09" продолжает летать в составе МКС, выполняя роль корабля-спасателя. То есть на нем космонавты будут возвращаться на Землю.

Специальная комиссия "Роскосмоса" должна выяснить, откуда появилось отверстие в обшивке корабля. Намечен план работ, промежуточное звено в котором - как раз выход в открытый космос. Это как в физике: есть теория, а есть уже эксперимент. Специалисты будут анализировать информацию, сужая круг расследования. Выход намечался на середину ноября, но авария "Союза-ФГ" внесла коррективы.

- Бытовой отсек не предназначен для работы на нем снаружи, в открытом космосе, - говорил незадолго до полета "Союза МС-10" член комиссии, летчик-космонавт Сергей Крикалев, за плечами которого шесть полетов и восемь выходов в открытый космос. - Потому что там, где у нас предназначены места для такой работы, делаются поручни, элементы крепления. Здесь этого нет. Конечно, есть альтернативные способы, как туда подобраться с помощью "стрелы", но они не очень жесткие. Мы сейчас готовим специальную дополнительную методику, как закрепиться, как подойти, как удержаться.

Теперь выполнить эту работу предстоит в декабре.

Между тем

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян о том, как они оценивают состояние отечественной космонавтики. В результате абсолютное большинство соотечественников - 90%, считают, что России необходимо участвовать в освоении космоса.

Информированность россиян о неудачном запуске ракеты "Союз" 11 октября очень высокая - 83% опрошенных заявили, что слышали о случившемся, в том числе 34% ответили социологам, что знают об этом хорошо.

Впервые услышали об инциденте только от интервьюеров Всероссийского центра изучения общественного мнения 16% респондентов. При этом 68% наших сограждан считают, что неудачные запуски - обычное и неизбежное явление в космонавтике, в то время как 23% респондентов назвали ситуацию свидетельством провала отечественной космической программы.

Аналогично мнения разделились и по вопросу влияния инцидента на международный престиж нашей страны: 62% уверены, что репутация России не пострадала.

Обратное мнение высказали 34% респондентов.

По данным опроса ВЦИОМ, 53% россиян уверены, что освоение космоса способствует развитию науки и высоких технологий, 46% - обеспечению обороноспособности страны. А 21% опрошенных уверен, что освоение космоса способствует развитию авиакосмической отрасли и созданию рабочих мест.

При этом 72% соотечественников полагает, что наша страна сегодня является лидером в освоении космического пространства и укрепляет свои позиции в этой сфере.

Мнение об утрате позиций выражает лишь каждый четвертый опрошенный - 23%.

Справка РГ

11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль с новым экипажем МКС. Грубо говоря, она развалилась на части почти сразу после старта с Байконура. На борту "Союза МС-10" находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере: в 2016 году он провел в космосе 172 дня. Хейг летел в космос впервые. Экипаж остался жив благодаря уникальной системе аварийного спасения на российских кораблях.

В настоящее время на МКС работают россиянин Сергей Прокопьев, американка Серена Ауньон и немец Александер Герст.

Инфографика: Роскосмос

Мнение

Владимир Бугров, разработчик проектов экспедиции на Марс и Луну, ведущий конструктор по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для высадки на Луну и "Энергия-Буран":

- Конечно, хорошо, что дефект не в двигателях и не в системе управления. Но вызывает недоумение факт нарушения элементарной процедуры. При сборке составных частей изделия любые обнаруженные отступления от документации, утвержденной главным конструктором, будь то погнутый элемент детали или чрезмерное усилие при соединении элементов, не оговоренное в документации, - все в обязательном порядке фиксируется. А именно: записывается в технологический паспорт сборки, если с изделием работает завод (в том числе на космодроме), или в бортовой журнал, если работают военные.

"Отступление" предъявляется на рассмотрение ведущему конструктору или полномочному представителю главного конструктора: они принимают решение о допуске изделия в полет или о привлечении специалистов для устранения "отступления". Допуск в полет оформляется "карточкой разрешения". И она становится неотъемлемой частью всей документации, вносится в специальный перечень, который представляется на утверждение главному конструктору и на заседание госкомиссии.

Подобные процедуры вырабатывались годами. Их нарушение вызывает ряд вопросов. Кто в данном случае мог записать "отступление": руководитель бригады, выполнявшей работу, представитель главного технолога, ОТК, заказчика? И если не записал, то почему? Участвует ли в работах ведущий конструктор или представитель главного, которому должны предъявить "отступление"? Почему специалисты, которые на заключительном этапе готовили заключение о допуске изделия к полету, не выявили этого "отступления" и не предъявили его госкомиссии?

Видеоконтроль, а точнее - фотоконтроль я лично ввел в работу по головному лунному блоку еще в 68-м году на Байконуре. Потому что действительно есть операции, которые надо фиксировать. Но не везде можно применить этот видеоконтроль. На самом деле исполнители просто должны четко работать по инструкции. А, похоже, таких инструкций сейчас или нет, или они вызывают большие сомнения.

Думаю, руководству надо сейчас прежде всего проверить всю нормативную документацию. Я был ведущим конструктором, в цех приходил в 8 часов и уходил в 20 часов. И вместе со мной за всеми операциями смотрели ОТК, заказчик. Они стояли за спиной рабочего и контролировали каждый его шаг. Где были все эти люди сейчас?

Главный конструктор Сергей Королев всегда наказывал за разгильдяйство. Но важный момент: если на сборке рабочий допускал ошибку, но признавался, его не наказывали, даже если машину приходилось разбирать.

Кстати

Детально об уникальной системе аварийного спасения (САС) на космических кораблях журналистам рассказал заместитель главного конструктора перспективных космических комплексов и систем РКК "Энергия" Игорь Хамиц. В чем суть? Самое главное: САС начинает работать или, как говорят специалисты, "взводится" за 30 минут до старта, а не в момент ЧП. У системы есть свои двигатели. Автоматика начинает свою работу, если она получает сигнал "авария".

Команды кораблю на "отстрел" могут поступать из трех разных источников. Есть сигнал от самой ракеты-носителя - "авария ракеты-носителя". Есть телеметрическая команда с Земли, из наземного комплекса управления. Есть третий источник - сам корабль: там датчики, которые "подсматривают" за ракетой-носителем.

В ситуации с аварией "Союза-ФГ" сигнал поступил именно от ракеты-носителя. Как пояснил специалист, под обтекателем есть четыре двигателя САС, и именно они сработали в момент аварии и увели корабль от ракеты-носителя. Причем система уводит только спускаемый аппарат и бытовой отсек (двигательная установка остается с ракетой-носителем). Для того чтобы во время разрыва связей корабля с ракетой на линии "разреза" не возник пожар, включаются средства пожаротушения,.

Космонавты Алексей Овчинин и американец Ник Хейг в момент баллистического аварийного спуска сами никак не управляли своим спасением. За них все сделала автоматика. Это предусмотрено специально, чтобы в критической ситуации не мешал человеческий фактор.