Легендарный Эннио Морриконе выступит в Москве

Эннио Морриконе (Италия), Государственный Кремлевский дворец, 7 ноября

Самый знаменитый композитор музыки для кино итальянец Эннио Морриконе написал много замечательных саундтреков. Именно его мелодии звучат в таких знаковых фильмах мирового кинематографа, как "Профессионал", "Спрут", "Багси", "Неприкасаемые", "Хороший, плохой, злой" и многих других.

Синьор Эннио поистине рекордсмен - написал музыку более чем к 500 кинолентам, сотрудничал с режиссерами Бернардо Бертолуччи, Дарио Ардженто... И столь популярен и любим разной аудиторией, что даже именно его композицией Ecstasy of Gold открывает все свои недавние концерты культовая хеви-метал-группа Metallica.

В канун своего дня рождения Эннио Морриконе, которому 10 ноября исполнится уже 90 лет, решил снова выступить в России. Ныне он сам дирижирует собственным оркестром. Во фраке, белой рубашке, с бабочкой... Легко, вдумчиво, элегантно, эмоционально - собственно такова в основной массе и музыка Эннио Морриконе.

В 2016 году у него, кстати, вышел очередной альбом на СD - Years of Music - и на нем композитор дирижировал уже и Чешским симфоническим оркестром. И в том же году написал очередную музыку для кино - саундтрек для мистической мелодрамы "Двое во вселенной" с Джереми Айронсом и Ольгой Куриленко в главных ролях.

Летом, во время старта нынешнего турне, Эннио Морриконе заявил в Лондоне, что "в конце года намерен уйти на пенсию". Но ему, конечно, снова никто не поверил. В июне и июле он также выступал в Швейцарии, Италии, Франции, Чехии.

Ожидается, что свой концерт в Кремле Эннио Морриконе начнет с титульной композиции фильма "Багси", а затем плавно будет направлять свой оркестр в музыкальную экскурсию по лучшей музыке, которую он сочинил за свою 60-летнюю карьеру в кино. Причем всего в концерте прозвучат 24 композиции. А затем композитор-дирижер обычно дважды выходит "на бис".

В этот раз в Москву вместе с Морриконе приедет и хор, состоящий из 75 солистов (рекорд для подобных концертов). И специальный гость - легендарная португальская певица Дулсе Понтеш, исполняющая песни в стиле фаду.