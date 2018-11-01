Полиция возбудила дело после гибели двух человек в ДТП под Тулой

В Тульской области возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двух человек в ДТП с микроавтобусом. Дело возбуждено отделением полиции "Воловское" по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 5 статьи 264 УК РФ), сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального главка МВЛ Андрей Ярцев.

Напомним, рано утром на 274 километре трассы М-4 "Дон" съехал в кювет и перевернулся автобус с рабочими, ехавшими из Ливенского района Орловской области в Москву. В аварии два человека погибли на месте происшествия, семеро были госпитализированы в Ефремовскую ЦРБ.

По данным регионального минздрава, трое пострадавших находятся в реанимации