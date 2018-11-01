Российские водители стали меньше платить штрафов

Российские водители стали платить меньше за штрафы. За первые девять месяцев этого года средний платеж по штрафам ГИБДД уменьшился на 5 процентов. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, расходы на одного пользователя на штрафы ГИБДД через различные платежные сервисы стали меньше на 12 процентов - в среднем с 1536 рублей до 1346.

Средний платеж в Москве по конкретным штрафам уменьшился на 7 процентов - до 500 рублей. В Питере он практически не изменился - 458 рублей. Больше всего платят в Дальневосточном регионе - 533 рубля. Меньше в Приволжском округе - 444 рубля. Больше всего штрафов оплатили в июле и августе, меньше всего в январе и феврале.

Больше всего - 70 процентов платится штрафов меньше 500 рублей. Со скидкой платят 75 процентов водителей.