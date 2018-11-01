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01.11.2018 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани возбудили дело об угрозах коллекторов ветерану

Текст: Сергей Тарасов (Казань)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угроз, поступавших казанскому ветерану Великой Отечественной войны Юрию Величко от коллекторов. Таким способом пенсионера заставляли оплатить долг по услугам ЖКХ.

Дело возбуждено по статьям "Угроза убийством" и "Нарушение тайны частной жизни".

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Скандал произошел в середине сентября. 92-летний фронтовик пожаловался, что в августе управляющая компания за долги на десять дней отключила ему электричество. А когда не добилась оплаты, подослала к нему коллекторов.

Юрий Величко рассказал, что крепкие мужчины приходили к нему домой и угрожали изощренными издевательствами, если он не погасит долг в 40 тысяч рублей.

Кроме того, на двери подъезда, где живет ветеран, было вывешено объявление с информацией об имеющемся у него долге перед управляющей компанией.

Следователи расценивают это как незаконное распространение сведения о частной жизни. Когда о ситуации стало известно в администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, долг ветерана был погашен, а глава управляющей компании отстранен от должности.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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