В Самаре осудили мужчину, который поджег дом с собственными детьми

Самарец, подпаливший свой дом, в котором находились его дети и супруга, приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. Сообщило в четверг, 1 ноября, СУ СК России по региону.

Житель села Лозовка Кинель-Черкасского района 26-летний Андрей Покровенков признан виновным сразу по нескольким статьям УК. В рамках уголовного дела отца-поджигателя проведено более 15 судебных экспертиз: 8 судебно-медицинских, оценочная, пожарно-техническая, 5 психолого-психиатрических. По делу прошло 35 свидетелей и потерпевших.

Суд установил, что в день трагедии 14 февраля 2018 года отец семейства напился и поссорился с женой. Очередной скандал не закончился примирением. Неоднократно судимый Покровенков задумал убить свою вторую половину вместе с детьми, которые были дома. Около 22 часов вечера он поджег вещи в квартире и выбежал. К счастью, двоих детей не было дома, двое ребят смогли выбраться из квартиры самостоятельно. А многодетную мать спасли соседи. На пожаре нашли тела троих малышей: двухлетнего мальчика и 4-месячных близнецов.

Сейчас мать и четверо детей живут в одном из реабилитационных центров региона.