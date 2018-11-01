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01.11.2018 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре осудили мужчину, который поджег дом с собственными детьми

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Самарец, подпаливший свой дом, в котором находились его дети и супруга, приговорен к пожизненному сроку лишения свободы. Сообщило в четверг, 1 ноября, СУ СК России по региону.

В Приамурье мать за убийство ребенка приговорили к 12 годам тюрьмы

Житель села Лозовка Кинель-Черкасского района 26-летний Андрей Покровенков признан виновным сразу по нескольким статьям УК. В рамках уголовного дела отца-поджигателя проведено более 15 судебных экспертиз: 8 судебно-медицинских, оценочная, пожарно-техническая, 5 психолого-психиатрических. По делу прошло 35 свидетелей и потерпевших.

Суд установил, что в день трагедии 14 февраля 2018 года отец семейства напился и поссорился с женой. Очередной скандал не закончился примирением. Неоднократно судимый Покровенков задумал убить свою вторую половину вместе с детьми, которые были дома. Около 22 часов вечера он поджег вещи в квартире и выбежал. К счастью, двоих детей не было дома, двое ребят смогли выбраться из квартиры самостоятельно. А многодетную мать спасли соседи. На пожаре нашли тела троих малышей: двухлетнего мальчика и 4-месячных близнецов.

Сейчас мать и четверо детей живут в одном из реабилитационных центров региона.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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