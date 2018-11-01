В Уфе началась очная ставка подозреваемых в изнасиловании полицейского

В Уфе в течение дня проходит очная ставка между тремя полицейскими, подозреваемыми в изнасиловании, и их жертвой - 23-летней дознавателем, сообщили в СК.

- Сегодня подозреваемые дают показания по делу. По результатам этих следственных действий мы направим ходатайство о мере пресечения подозреваемым, которое рассмотрят в Кировском районном суде, - уточнил старший помощник руководителя управления СК РФ по Башкирии Евгений Каневский.

Скорее всего, следователи будут просить отправить подозреваемых под арест. Решение суд примет 2 ноября.

Напомним, региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статьям об изнасиловании группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера по факту нападения на дознавателя отдела МВД России по Уфимскому району. Под подозрение попали трое сотрудников правоохранительных оранов.