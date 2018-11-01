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01.11.2018 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд заочно арестовал нового обвиняемого по делу "Зимней вишни"

Текст: Нина Рузанова (Кемерово)

Центральный суд Кемерова принял заочное решение об избрании меры пресечения новому обвиняемому по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Тушившего пожар в "Зимней вишне" спасателя оставили под стражей

Бывший генеральный директор компании - владельца торгового центра Вячеслав Вишневский заочно взят под стражу по обвинению в даче взятки. Сам он, как сообщает ТАСС, находится в Испании. Срок его заключения под стражу - два месяца с момента экстрадиции в Россию либо его задержания на территории РФ.

Как сообщала "РГ", сегодня в деле о пожаре в торговом центре появились новые фигуранты. Следствие ходатайствует об аресте Эдуарда Комкова - сына экс-главы областной инспекции Госстройнадзора Танзили Комковой, которую уже обвинили в получении взятки. Также известно о задержании бизнесмена Никиты Чередниченко. Ранее по делу проходили 12 обвиняемых.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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