Суд заочно арестовал нового обвиняемого по делу "Зимней вишни"

Центральный суд Кемерова принял заочное решение об избрании меры пресечения новому обвиняемому по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Бывший генеральный директор компании - владельца торгового центра Вячеслав Вишневский заочно взят под стражу по обвинению в даче взятки. Сам он, как сообщает ТАСС, находится в Испании. Срок его заключения под стражу - два месяца с момента экстрадиции в Россию либо его задержания на территории РФ.

Как сообщала "РГ", сегодня в деле о пожаре в торговом центре появились новые фигуранты. Следствие ходатайствует об аресте Эдуарда Комкова - сына экс-главы областной инспекции Госстройнадзора Танзили Комковой, которую уже обвинили в получении взятки. Также известно о задержании бизнесмена Никиты Чередниченко. Ранее по делу проходили 12 обвиняемых.