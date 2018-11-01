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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове задержаны новые фигуранты дела "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Новых фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" задержали сегодня в Кемерове.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в Центральном районном суде, обвиняемых, которым сейчас избирают меру пресечения, трое: Вячеслав Вишневский, Никита Чередниченко и Эдуард Комков.

Последний - сын экс-главы областной инспекции Госстройнадзора Танзили Комковой, арестованной по делу о пожаре в ТРЦ еще в конце марта. Вишневский - один из бывших руководителей компании-владельца "Зимней вишни", а также бывший футболист, игравший в свое время за российские клубы, включая команду "Томь". Им предъявлены обвинения во взяточничестве. Бизнесмен Никита Чередниченко - еще один предполагаемый соучастник по уголовному делу о взятке, которое возбуждено в отношении Комковой.

При пожаре в "Зимней вишне", случившемся 25 марта, погибли 60 человек. Под арестом в данный момент находятся 12 обвиняемых по уголовному делу. Двое из них отказались сотрудничать со следствием.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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