В кузбасском Киселевске при поддержке СУЭК открыли воркаут-площадку

В Киселeвске Кемеровской области при поддержке фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" открыта новая воркаут-площадка.

Она оснащена всем необходимым оборудованием для выполнения упражнений как профессионалами, так и новичками. Воркаут - наиболее распространенный вид спортивных тренировок, которые основаны на выполнении упражнений на уличных конструкциях, турнике, брусьях, лестницах, лавках и пр.

Открытие площадки в одном из активно развивающихся районов Киселевска - Красном Камне стало возможным благодаря реализации мастер-плана города. СУЭК активно занимается развитием социальной инфраструктуры городов Кемеровской области и старается сделать их более комфортными для жителей.

В рамках мастер-плана были определены общие приоритеты городского благоустройства, а также детально проработаны несколько ключевых городских территорий.

"Мастер-план - эффективный инструмент планирования городского пространства, уже зарекомендовавший себя в мировой практике. В его разработке участвуют представители общественности, власти и бизнеса. Согласно разработанным мастер-планам сегодня реализуются проекты на условиях ГЧП в Ленинске-Кузнецком и Киселевске. В сочетании с программами, направленными на развитие человеческого капитала - творческими, спортивными, образовательными, - это дает высокую эффективность развития территорий присутствия СУЭК", - отмечает президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс