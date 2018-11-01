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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названы регионы, где жители больше всего тратят на штрафы ГИБДД

Текст: Вера Черенева
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Среднестатистический житель Москвы оплачивает штрафы ГИБДД на сумму 898 рублей, а петербуржец - 382 рубля, сообщает соцсеть "Одноклассники", которая провела исследование транзакций с приложения, позволяющего гасить штрафы за нарушения ПДД.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Изучение размеров транзакций показало, что значительные суммы на штрафы тратят также жители Тюмени (458 рублей), Красноярска (431 рубль) и Новосибирска (384 рубля).

Выяснилось, что самым частым нарушением стало превышение скорости. 62 процента пользователей приложения оплачивают именно этот штраф.

За нарушение знаков и разметки расплачиваются 10,2 процента автолюбителей. Причем, штрафы такого типа находятся на втором месте по распространенности. Нарушение правил разъезда, выезд на встречную полосу и движение по обочине - это третья группа самых распространенных нарушений, через приложение их оплачивали 7,7 процента пользователей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Красноярский край Красноярск УрФО Тюменская область Тюмень
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