В Петербурге художники из России и Германии устроили импровизацию

В стенах генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге представили необычную премьеру - концерт-перформанс "Эффект присутствия". Художники из Берлина и Северной столицы, вдохновляясь живым аккомпанементом, творили прямо на глазах у публики. После премьеры в России международный проект представят также в Русском доме в немецкой столице.

Участие в перформансе приняли художники Надежда Анфалова и Блони Фукс, а также пианистка, лауреат международных конкурсов Татьяна Пичкаева. Идея "Эффекта присутствия", кстати, им самим и принадлежит.

- Они обратились к нам с просьбой посоветовать какую-нибудь площадку в Петербурге, где можно было бы провести этот перформанс. Но нам так понравилась задумка, что мы сказали: "никому этот проект не отдадим и проведем у себя". Для нас это первый подобный опыт, - вспоминает генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд.

Концерт состоял из двух отделений: в первом под композиции Николая Метнера, Франсиса Пуленка и Астора Пьяццоллы акриловыми красками писала Надежда Анфалова, а во втором творчество Рихарда Штрауса, Перси Грейнджера, Доменико Скарлатти и Филипа Гласса с помощью мелков пастели пытался прочувствовать Блони Фукс. Для обоих художников это была импровизация, хотя музыкальное сопровождение они тоже выбирали самостоятельно. А гости, на каком бы ряду они не сидели, чувствовали себя полноправными участниками процесса благодаря экрану. Попеременно транслировались то мазки и штрихи художников, то движения рук музыканта.

- Возможно ли прикоснуться к тайне рождения искусства? Почувствовать, пережить эту мистическую реальность так, как чувствует ее творческая личность? В нашем проекте, пусть на мгновение, возможно. Ведь художник и зритель говорят на одном языке: языке искусства, - рассказывает куратор "Эффекта присутствия", искусствовед Екатерина Цепилова. Перформанс уникален еще и тем, что работы Блони Фукса российской публике представили впервые. И это не только импровизация - в залах специально к событию была открыта небольшая выставка его картин.

В марте следующего года "Эффект присутствия" покажут в Берлине, а в Северной столице сейчас активно готовятся к проведению Недели Германии. Ежегодное мероприятие в этот раз пройдет в апреле и продлится 10 дней. Его официальным партнером станет Федеральная земля Северный Рейн-Вестафалия, а в Петербург приедут представители кинематографа, музыканты, экономисты, экологи и многие другие деятели Германии.