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01.11.2018 11:32
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге пройдут "Бражниковские чтения"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

С 6 по 8 ноября Санкт-Петербургская государственная консерватория проведет научно-творческий симпозиум "Бражниковские чтения". В программе научные заседания, открытые лекции, тематические выставки и уникальный концерт древнерусских песнопений.

Как сообщают организаторы симпозиума, в этом году главная тема звучит как "Святительский подвиг в Русской Церкви: образы истории в литургическом искусстве", она приурочена к столетию Поместного собора 1917-1918 года и значительная часть выступлений будет посвящена этой теме.

В Петербурге выступит "Паганини балалайки"

В рамках симпозиума ведущие эксперты в области богословия и искусствоведения поделятся результатами самых передовых исследований в области изучения церковной музыки и влияния религии на искусство. Кроме того, в отделе в рамкам симпозиума в отделе рукописей российской национальной библиотеки откроется выставка "Поместный собор 1917-1918 годов и нотированные рукописи Российской национальной библиотеки". Посетители смогут увидеть редкие документы Поместного собора, а также рукописи собраний, переданные в Библиотеку в 1919 из Санкт-Петербургской Духовной академии.

В оргкомитете отмечают, что выставку будет сопровождать концертная программа средневековых песнопений в исполнении ансамбля "Ключ разумения", ансамбля древнерусской музыки Санкт-Петербургской консерватории "Знамение", мужского ансамбля "Ин роспев".

Вход на мероприятия симпозиума свободный.

Справка "РГ"

"Бражниковские чтения" проводятся с 1974 года, когда в консерватории прошла первая конференция, посвященная памяти основоположника научного направления русской музыкальной мидиевистики Максима Бражникова. Организатором чтений выступают отдел рукописей Российской национальной библиотеки, Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом) и отдел рукописей Библиотеки РАН.

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