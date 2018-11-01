Названы лучшие направления вегетарианского туризма в России

По результатам опроса, проведенного в соцсетях российским сервисом бронирования жилья Tvil.ru, Крым и Севастополь стали самыми популярными направлениями путешествий и отдыха вегетарианцев (веганов).

За Крым проголосовали 50 процентов опрошенных. На втором месте у вегетарианцев Краснодарский край (27 процентов голосов), на третьем - Московская область (10 процентов). Замыкает Топ-5 направлений Астраханская, Волгоградская и Ставропольская области.

За последние несколько лет в Крыму значительно расширился ассортимент продуктов для вегетарианцев и увеличилось количество специализированных магазинов.