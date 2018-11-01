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01.11.2018 11:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму задержан активист украинского вооруженного батальона

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали 22-летнего активиста, который стажировался у военных инструкторов незаконных вооруженных формирований Украины и участвовал в блокаде Крыма. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления.

На жителя Крыма завели дело за участие в украинском батальоне

Жителя Кировского района Крыма обучали инструкторы, участвовавшие в боевых действиях на юго-востоке Украины. А с 2016 по 2018 год задержанный был участником так называемого крымскотатарского батальона имени Челебиджихана и общественного формирования "Аскер", которые в 2015 году устраивали продуктовую блокаду полуострова и подрывали ведущие в Крым ЛЭП в Херсонской области.

Следственный отдел УФСБ России по РК Севастополю возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". Дома у боевика прошел обыск, во время которого изъяты мобильные устройства связи и компьютерная техника.

Киевский районным суд Симферополя избрал меру пресечения задержанному - арест на два месяца.

Напомним, так называемый батальон имени Номана Челебиджихана был создан под эгидой запрещенного в РФ крымскотатарского меджлиса.

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