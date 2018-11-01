На Ямале появились электроколонки для обогрева автомобилей

В ямальском городе Лабытнанги общественники установили электроколонки для безопасного подогрева машин зимой. Десять автономных розеток в защитных боксах с замками появились во дворе дома на улице Школьная.

Средства на реализацию проекта его авторы - территориальное общественное самоуправление - получили из местного бюджета, выиграв конкурс для некоммерческих организаций. Как сообщает пресс-служба администрации города, комиссия высоко оценила идею.

По словам председателя ТОС Натальи Игнатьевой, подобные электроколонки широко распространены во многих северных странах.

Устройство представляют собой электрическую розетку с напряжением 200 вольт, которая оборудована защитой от поражения электрическим током, счетчиком электроэнергии и системой управления. На одной колонке - одна розетка, но при желании можно остановить вторую. Бокс защищен от дождя и снега и оснащен замком: доступ к нему имеют только жители домов, которые заключили договор на использование и содержание электроколонок. Установленные счетчики помогут организовать учет электроэнергии, платить за которую будет пользователь конкретной установки.

Одно из распространенных нарушений на Ямале - несанкционированный монтаж электропроводки. Жители арктического региона часто греют двигатели с помощью выносных удлинителей, которые запрещены правилами благоустройства, или вовсе самовольно подключаются к общедомовой сети. Протянутые через дорогу провода мешают как коммунальным службам, так и пешеходам, не замечающим их под снегом.

Между тем

Электроколонки помогут жителям Ямала при экстремально низких температурах. Например, в январе этого года температура воздуха в регионе опускалась до 44 градусов. Из-за аномальных холодов в школах отменяли занятия. Похожая ситуация была и в соседней Югре, где ночью столбик термометра опускался до 45 градусов.