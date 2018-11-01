"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер

"Роскосмос" опубликовал видеозапись, на которой запечатлена авария ракеты-носителя "Союз-ФГ", произошедшая 11 октября.

Происходящее снимали бортовые камеры, установленные с внешней стороны. В космическом ведомстве объяснили, что все произошло из-за нештатного отделения блока "Д", который носовой частью ударил центральный блок "А" около бака с горючим. В результате произошла разгерметизация.

На записи хорошо видно этот момент: сначала "Союз-ФГ" набирает высоту, затем на 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока. Два из них отошли от ракеты в штатном режиме, а блок "Д" - нет.

Авария ракеты "Союз-ФГ" была вызвана деформацией датчика разделения двух ступеней при сборке на космодроме Байконур. Об этом заявил сегодня замдиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов.