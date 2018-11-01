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01.11.2018 21:56
Рубрика: Спорт

"Спартак" обыграл "Анжи" в Кубке России

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак" одержал первую победу после ухода Массимо Карреры. "Красно-белые" переиграли на своем поле "Анжи" в матче 1/8 финала Кубка России - 1:0.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Как и обещал исполняющий обязанности главного тренера "красно-белых" Рауль Рианчо, капитан команды Денис Глушаков получил свой шанс. Полузащитник, которого трибуны ожидаемо встретили свистом, вышел в стартовом составе. Разумеется, с повязкой.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Анжи"

С первых минут появился и Артем Ребров, заменивший Александра Максименко. Работы у голкипера хозяев в первом тайме было мало: махачкалинцы лишь несколько раз перешли через центр. В то же время москвичи чуть ли не каждую атаку старались завершить ударом.

Один из них завершился голом. На 20-й минуте Лоренсо Мельгарехо прострелил в штрафную, где первым на мяче оказался Софьян Ханни - 1:0.

В одной из следующих атак "красно-белые" могли во второй раз огорчить "Анжи". Но Александр Ломовицкий из убойной позиции пробил прямо во вратаря гостей Юрия Дюпина.

В начале второго тайма махачкалинцы были близки к голу. Это Понсе выскочил на рандеву с Ребровым и пробил мимо. К чести "Анжи", команда до последнего не сдавалась. Хотя и моментов у ворот соперника создавала не так уж и много.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Что касается "Спартака", то москвичи держали мяч, но без обострения. Пожалуй, только Ханни как-то выделялся в атаке. Активен был и Ломовицкий. У молодого полузащитника были две неплохие возможности для гола. Сначала он не попал с нескольких метров по воротам, а на 70-й минуте после его шикарного удара с левой ноги гостей выручил Дюпин.

В концовке "Анжи" пытался вырвать ничью, но хозяева добились своего. В четвертьфинале "Спартак" сыграет с "Уралом".

К слову, уже в это воскресенье "красно-белые" встретятся с клубом из Екатеринбурга в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

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