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Рубрика: В мире

США ограничат экспорт золота из Венесуэлы

США подготавливают очередной пакет санкций для ограничения экспорта золота из Венесуэлы. О новом эмбарго будет объявлено уже на этой неделе.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, Вашингтон надеется не только ограничить экспорт драгоценного металла из Венесуэлы, но и сделать невозможным его продажи "через подставные компании".

В Венесуэле в этом году добыли свыше 20 тонн золота, стоимость которого оценивается в сотни миллионов долларов. Основным его покупателем стала Турция.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли ранее заявил, что способы добычи золота в южноамериканской стране вредят окружающей среде и даже могут вызвать "экологическую катастрофу".

Решение Вашингтона о введении санкций в отношении Венесуэлы было принято после президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро. Белый дом отказался признавать итоги этих выборов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому гражданам и юридическим лицам США запрещены операции с суверенным долгом Венесуэлы. Кроме того, запрещено использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где доля правительства Венесуэлы превышает 50 процентов. В прошлом году Мадуро вручил сабли 13 чиновникам и военным, попавшим в американский "черный список".

В последние годы Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис. Он сопровождается гиперинфляцией, деноминацией и дефицитом товаров. Многие жители вынуждены покидать страну.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире США
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