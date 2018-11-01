Суд в Москве оставил братьев Магомедовых под арестом

Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов как минимум до 5 февраля будущего года останется под стражей. Так решил Тверской суд Москвы, где рассматривалось дело о продлении меры пресечения бизнесмену. Вместе с ним в камерах СИЗО останутся и его брат Магомед, а также третий обвиняемый по громкому делу - экс-директор компании "Интекс" Артур Максидов.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Одновременно суд отказал защите в освобождении фигурантов дела под залог в 2,5 млрд рублей, который соответствует выдвинутым в настоящее время против них обвинениям в хищении. Защита всех троих фигурантов уже заявила о намерении обжаловать это решение.

И сегодня же стало известно, что во Франции возбудили дело о неуплате налогов экс-супругой Зиявудина Магомедова. Об этом на суде в Москве сообщила представительница МВД РФ. По информации российских полицейских Ольга Магомедова, бывшая жена совладельца группы компаний "Сумма" владеет во Франции несколькими ресторанами. Якобы именно с этого бизнеса она и не заплатила налоги во французскую казну. Больше никаких деталей российская представительница МВД не сообщила.

Напомним, Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их бизнес-партнера Артура Максидова обвиняют по трем статьям УК РФ - в создании преступного сообщества, в растрате и незаконном обороте оружия. По данным следствия, они похитили около двух с половиной миллиардов бюджетных денег.

Всего по делу проходят пять фигурантов. Тверской районный суд Москвы по просьбе следствия санкционировал арест на два месяца бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса АО "Объединенная зерновая компания" Романа Грибанова. Топ-менеджера крупной компании заключили под стражу на два месяца. Пятым арестантом в рамках дела группы "Сумма" стал бывший гендиректор "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков. Его суд отправил в следственный изолятор также на два месяца.

До этого Поляков и Грибанов числились в списке свидетелей по делу братьев Магомедовых, а теперь стали обвиняемыми. По данным следствия, предполагаемые преступники поспособствовали хищению денег из "Объединенной зерновой компании". Якобы они заключили несколько фиктивных договоров на миллионные суммы. Они подозреваются в причастности к крупным хищениям и организации преступного сообщества в рамках уголовного дела миллиардера Зиявудина Магомедова и группы "Сумма".

Помимо личного имущества фигурантов, суд также арестовал и принадлежащие группе "Сумма" активы. Сами обвиняемые не признают свою вину.