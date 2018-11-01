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01.11.2018 21:04
Рубрика: Происшествия

Суд в Москве оставил братьев Магомедовых под арестом

Текст: Тимофей Борисов, Владимир Полетаев
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов как минимум до 5 февраля будущего года останется под стражей. Так решил Тверской суд Москвы, где рассматривалось дело о продлении меры пресечения бизнесмену. Вместе с ним в камерах СИЗО останутся и его брат Магомед, а также третий обвиняемый по громкому делу - экс-директор компании "Интекс" Артур Максидов.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Одновременно суд отказал защите в освобождении фигурантов дела под залог в 2,5 млрд рублей, который соответствует выдвинутым в настоящее время против них обвинениям в хищении. Защита всех троих фигурантов уже заявила о намерении обжаловать это решение.

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И сегодня же стало известно, что во Франции возбудили дело о неуплате налогов экс-супругой Зиявудина Магомедова. Об этом на суде в Москве сообщила представительница МВД РФ. По информации российских полицейских Ольга Магомедова, бывшая жена совладельца группы компаний "Сумма" владеет во Франции несколькими ресторанами. Якобы именно с этого бизнеса она и не заплатила налоги во французскую казну. Больше никаких деталей российская представительница МВД не сообщила.

Напомним, Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также их бизнес-партнера Артура Максидова обвиняют по трем статьям УК РФ - в создании преступного сообщества, в растрате и незаконном обороте оружия. По данным следствия, они похитили около двух с половиной миллиардов бюджетных денег.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Всего по делу проходят пять фигурантов. Тверской районный суд Москвы по просьбе следствия санкционировал арест на два месяца бывшего начальника департамента сопровождения бизнеса АО "Объединенная зерновая компания" Романа Грибанова. Топ-менеджера крупной компании заключили под стражу на два месяца. Пятым арестантом в рамках дела группы "Сумма" стал бывший гендиректор "Объединенной зерновой компании" Сергей Поляков. Его суд отправил в следственный изолятор также на два месяца.

До этого Поляков и Грибанов числились в списке свидетелей по делу братьев Магомедовых, а теперь стали обвиняемыми. По данным следствия, предполагаемые преступники поспособствовали хищению денег из "Объединенной зерновой компании". Якобы они заключили несколько фиктивных договоров на миллионные суммы. Они подозреваются в причастности к крупным хищениям и организации преступного сообщества в рамках уголовного дела миллиардера Зиявудина Магомедова и группы "Сумма".

Помимо личного имущества фигурантов, суд также арестовал и принадлежащие группе "Сумма" активы. Сами обвиняемые не признают свою вину.

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