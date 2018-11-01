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01.11.2018 11:56
Рубрика: Культура

Раскрыта тайна строительства Великой пирамиды Хеопса

Текст: Денис Передельский
Фото: Yannis Gourdon/Ifao Фото: Yannis Gourdon/Ifao
Фото: Yannis Gourdon/Ifao

В Египте совместная миссия Французского института восточной археологии и Ливерпульского университета (Великобритания) обнаружила 4500-летнюю рампу, при помощи которой древние египтяне перемещали огромные каменные блоки для строительства пирамид.

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Как сообщает Live Science, найденное сооружение, вероятно, было использовано для строительства Великой пирамиды Хеопса. Так называемая рампа была обнаружена в древнем карьере на территории мухафазы Минья.

Она представляет собой хорошо организованную систему для извлечения и перемещения огромных каменных блоков. Рампа - это обработанная наклонная поверхность с двумя лестницами по краям и многочисленными отверстиями в грунте.

Последние - это следы от фиксированных креплений, которыми были деревянные столбы. Вокруг них обматывали жгуты. Концы привязывали к специальным "салазкам", на которые водружался камень. Рабочие тянули за жгуты и постепенно поднимали блок.

По словам одного из руководителей миссии Янниса Гурдона, гипотеза о рампах известна давно. Более того, на стенах захоронений не раз находили изображения таких устройств. Однако хорошо сохранившаяся рампа обнаружена археологами впервые. Ее возраст оценивается примерно в 4500 лет.

"Изучение изображений, обнаруженных приспособлений и надписей привело нас к выводу, что эта система восходит, по крайней мере, к периоду правления фараона Хеопса - строителя Великой пирамиды в Гизе", - пояснил Яннис Гурдон.

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