Тела двух сестер из Саудовской Аравии найдены в районе Нью-Йорка

Тела двух подданных Саудовской Аравии были обнаружены в районе Нью-Йорка на берегу реки Гудзон. Погибшими оказались две сестры, одна из которых была несовершеннолетней.

Как сообщает телеканал CBS News, девушки пропали в августе этого года. За день до их исчезновения с матерью сестер Фареа связались диппредставители Саудовской Аравии и потребовали, чтобы вся семья покинула США. Данное требование представители посольства выдвинули, так как девушки подали прошение на предоставление политического убежища.

Семья Фареа уже три года проживала в городе Фэрфакс, штат Вирджиния. Их дом находился в 360 километрах от места, где были обнаружены останки погибших. Признаков травм на связанных телах девушек найдено не было. Причина смерти пока не называется.

Ранее на территории саудовского посольства в Турции произошло убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, колумниста американского издания The Washington Post, который также проживал в США и публиковал критические материалы о политике Эр-Рияда.