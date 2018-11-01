Украинский чиновник показал на презентации карту с российским Крымом

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время выступления на комитете по логистике использовал карту Европы, на которой Крым был обозначен тем же цветом, что и Россия.

Уже начата служебная проверка по данному факту, пишет ТАСС со ссылкой на заявления пресс-службы Министерства инфраструктуры Незалежной. Известно, что инцидент произошел в минувшую среду, 31 октября, в офисе Европейской бизнес ассоциации.

Ноняк поспешил заявить, что презентацию готовил не он и "неправильную" с точки зрения Киева карту увидел уже во время выступления. По словам чиновника, он сразу же обратился в Службу безопасности Украины, чтобы компетентные органы разобрались, является ли данный факт "сознательной, умышленной провокацией" или "бессознательной ошибкой чиновника".

"Такой поступок не может остаться без реакции", - написал Ноняк в Facebook. Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного в 2014 году референдума. Тогда 96,77% жителей Республики Крым высказались за вхождение территории в состав РФ.