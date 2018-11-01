В Кремле назвали условия отмены контрмер к Украине

"Здесь дело не в позиции Кремля: вы знаете, что был указ президента, и в соответствии с указом президента правительством были разработаны эти меры в соответствующем перечне, который был опубликован. Занималось правительство, но в соответствии с указом главы государства", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это зеркальные, ответные ограничительные меры - Россия не была инициатором подобного обмена, - напомнил Песков. - На протяжении достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись - вот, собственно, ответ не заставил себя ждать".

Объяснили в Кремле и почему лидер Украины Петр Порошенко не фигурирует в ответном санкционном списке. "Традиционно президент не включается в санкционные списки, это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", - заметил пресс-секретарь президента.

"Безусловно, мы надеемся, что рано или поздно политическая воля на нормализацию отношений с Россией каким-то образом, какие-то хотя бы робкие ростки даст на украинской земле. Сейчас пока мы этого не видим", - констатировал Песков.

Контрмеры могут быть отменены. Но при определенных условиях, если Киев сделает первый шаг. Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля пояснил: "Если мы в обозримой перспективе дойдем до того момента, когда начнем принимать меры по нормализации и деэскалации напряженности наших двухсторонних отношений".

Напомним, что правительство РФ приняло меры по реализации указа президента "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Они коснутся 322 граждан и 68 юридических лиц.