В Болгарии найден циклопический замок времен Трои

Болгарские археологи обнаружили в Родопских горах древнюю крепость возрастом 3000-3200 лет, возведенную при помощи так называемой циклопической кладки.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, крепость найдена недалеко от города Златограда на границе с Грецией. По мнению ученых, открытие доказывает, что древняя Фракия была частью Микенской цивилизации. Предварительный анализ показал, что она была возведена около 1200 года до н. э., то есть во времена мифической Троянской войны.

Крепость находится в 20 километрах от побережья Эгейского моря. Исследователи отмечают, что крепостные стены были возведены при помощи циклопической кладки - метод укладки больших тесанных камней без связующего раствора.

Подобная технология была характерна для Микен и Крита. Вес валунов, использованных для строительства, достигает пяти тонн. Объект был найден случайно - археологи вели раскопки резиденции фракийского правителя IV-V вв. до н. э.

"Это одно из первых свидетельств существования так называемой Микенской Фракии, укрепленная резиденция которой была построена 3000-3200 лет назад, - говорит археолог Николай Овчаров. - Найденная нами крепостная стена и керамика действительно относятся к временам Троянской войны".

К слову, за крепостной стеной также найдены два общественных здания, храм, некрополь и укрепленный замок.