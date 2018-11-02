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02.11.2018 16:24
Рубрика: Легковые авто

37-летний "Запорожец" продают в Германии по космической цене

Текст: Борис Захаров
Фото: www.autoscout24.de Фото: www.autoscout24.de
Фото: www.autoscout24.de

"Запорожец" в возрасте от 20 до 30 лет сегодня вписывается в понятие "олдтаймер", однако такой автомобиль на ходу можно приобрести в нашей стране по цене от 10 000 до 50 000 рублей в зависимости от состояния и пробега.

Это не помешало неназванным частным владельцам выставить на продажу на одном из немецких сервисов автомобиль "Запорожец" ЗАЗ-968М по цене 30 000 евро.

Все дело в том, что модель 1981 года выпуска с регистрацией в Польше имеет пробег всего 6 км и практически всю свою автомобильную жизнь провела в законсервированном состоянии.

Фото: И. Кропивницкий / РИА Новости
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Поэтому машина гаражного хранения прекрасно сохранилась. В описании объявления уточняется, что у автомобиля заменены лишь шины и аккумулятор. Под капотом установлен 50-сильный мотор, состыкованный с механической коробкой передач.

Соответственно, у такого "Запорожца" практически нет конкурентов по техническому состоянию. Интересно, что именно этот автомобиль уже выставлялся на продажу ровно год назад по цене в 60 000 евро! Продавцы поумерили аппетиты из-за отсутствия  должного спроса на модель Запорожского автозавода.

Напомним, что ЗАЗ-968 "Запорожец" пришел на смену модели ЗАЗ-966 и выпускался на ЗАЗе с 1971 по 1973 годы. С 1973 по 1979 год параллельно с ЗАЗ-968 выпускалась модернизированная модель ЗАЗ-968А, а с конца 1979 года началось производство модели ЗАЗ-968М - по сути рестайлинговой версии модели.

Фото: RM Sotheby's
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Интересно, что запасное колесо у этой новинки было перенесено из багажника под капот, справа от двигателя. Однако с конца 1991 года оно вернулось обратно в багажник, а его место занял аккумулятор, перенесенный из грузового отсека.

Новинка отличалась от предшественника также иным оформлением фронтальной части, другими воздухозаборниками, наличием прямоугольных (а не круглых, как у предшественника) задних фонарей и оригинальной "приборкой".

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