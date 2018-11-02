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2 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 393-ФЗ "О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Опубликован 2 ноября 2018 г.

Документ является поправкой к

Закон о контрактной системе в сфере госзакупок

Комментарии Российской Газеты

Научные организации смогут проводить закупки без конкурса

Принят Государственной Думой 18 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Внести в пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 29, ст. 4353; 2016, N 1, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 24, ст. 3475; N 31, ст. 4747, 4780; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 31, ст. 4861) изменение, дополнив его после слов "государственной или муниципальной образовательной организацией" словами ", государственной или муниципальной научной организацией".

Президент Российской Федерации В. Путин