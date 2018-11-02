Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 386-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами"

Принят Государственной Думой 16 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2002, N 18, ст. 1721; 2009, N 48, ст. 5717; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 52, ст. 7002; 2016, N 18, ст. 2502; N 27, ст. 4229; 2017, N 52, ст. 7921; 2018, N 1, ст. 27) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"тахограф - техническое средство контроля, обеспечивающее непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о времени управления транспортным средством и отдыха водителя транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства, управление которым входит в его трудовые обязанности.";

2) в статье 20:

а) в абзаце десятом пункта 1 слова "техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - тахографы)" заменить словом "тахографами";

б) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"обеспечивать оснащение эксплуатируемых ими транспортных средств тахографами. Требования к тахографам, а также порядок оснащения тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке, определенном в соответствии с абзацем десятым пункта 1 настоящей статьи;

соблюдать нормы времени управления транспортным средством и отдыха, установленные Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации;

соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N46, ст. 5555; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2014, N 6, ст. 566; 2016, N 27, ст. 4191) следующие изменения:

1) в статье 31:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении своей деятельности требований (за исключением лицензионных требований в области автомобильного транспорта), установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (далее - обязательные требования). При осуществлении государственного надзора в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта плановые проверки в отношении видов деятельности, подлежащих лицензированию, не проводятся.";

б) часть 6 после слов "транспортных средств" дополнить словами ", объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для обслуживания пассажиров (автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов),";

2) главу 1:

а) дополнить статьей 32 следующего содержания:

"Статья 32. Особенности лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

1. Сведения о принадлежащих лицензиату на праве собственности или ином законном основании транспортных средствах, которые используются для осуществления подлежащей лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (далее - лицензируемый вид деятельности), включаются в реестр лицензий. Состав указанных сведений устанавливается положением о лицензировании данной деятельности.

2. Включение в реестр лицензий сведений о приобретенных лицензиатом для осуществления лицензируемого вида деятельности дополнительных транспортных средствах, исключение сведений о транспортных средствах из реестра лицензий осуществляются на основании заявления лицензиата в порядке, установленном положением о лицензировании соответствующего вида деятельности, с учетом положений настоящей статьи.

3. К заявлению о включении в реестр лицензий сведений о приобретенных лицензиатом для осуществления лицензируемого вида деятельности дополнительных транспортных средствах прилагаются документы, подтверждающие право владения указанными транспортными средствами. Основаниями для отказа во включении этих сведений в реестр лицензий являются:

1) наличие в данном заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации;

2) представление заявления в отношении транспортного средства, которым в соответствии со сведениями, включенными в реестр лицензий, владеет другой лицензиат.

4. Указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи заявление и прилагаемые к нему документы представляются в лицензирующий орган в порядке, предусмотренном частями 5 и 6 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Данное заявление должно быть рассмотрено лицензирующим органом в течение трех рабочих дней со дня получения. В этот же срок лицензирующий орган направляет лицензиату в порядке, установленном положением о лицензировании соответствующего вида деятельности, выписку из решения о включении сведений об указанных в заявлении транспортных средствах в реестр лицензий или уведомление об отказе во включении данных сведений в реестр лицензий.

5. Осуществление лицензируемого вида деятельности с использованием транспортных средств, сведения о которых не включены в реестр лицензий, запрещается.";

б) дополнить статьей 71 следующего содержания:

"Статья 71. Требование о наличии на транспортном средстве копии уведомления о начале осуществления отдельных видов деятельности

Перевозчик, осуществляющий виды деятельности, о начале осуществления которых подаются уведомления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязан иметь на каждом транспортном средстве копию такого уведомления с отметкой органа государственного надзора, осуществляющего прием такого уведомления.";

3) части 7 и 8 статьи 19 признать утратившими силу.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 2140; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6441; 2010, N17, ст. 1988; N31, ст. 4160, 4193, 4196; 2011, N 7, ст. 905; N 17, ст. 2310; N23, ст. 3263; N 27, ст. 3873; N30, ст. 4590; N 48, ст. 6728; 2012, N 19, ст. 2281; N26, ст. 3446; N31, ст. 4320, 4322; N47, ст. 6402; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4041; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72, 85; N 18, ст. 2614; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4339, 4362; N 48, ст. 6707; 2016, N 11, ст. 1495; N 27, ст. 4160,4164, 4194,4210; N50, ст. 6975; 2017, N9, ст. 1276; N18, ст. 2673; N 31, ст. 4742; N 49, ст. 7304; 2018, N 1, ст. 26, 27; N 18, ст. 2564; N 32, ст. 5116) следующие изменения:

1) в пункте 9 части 4 статьи 1 слова "и автомобильного транспорта" заменить словами ", автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";

2) пункт 6 части 2 статьи 8 признать утратившим силу.

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N19, ст. 2716; N48, ст. 6728; 2012, N26, ст. 3446; N31, ст. 4322; 2013, N9, ст. 874; N27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11, 72; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4342, 4389; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 50, 51; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 35, 87; N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.";

2) пункт 24 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"24) деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. В целях настоящего Федерального закона лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, а также в отношении перевозок, выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования;";

3) в части 1 статьи 13:

а) пункт 1 после слов "который намерен осуществлять соискатель лицензии" дополнить словами "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)";

б) пункт 2 после слов "который намерен осуществлять соискатель лицензии" дополнить словами "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)";

4) в части 1 статьи 15:

а) пункт 2 после слов "адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности" дополнить словами "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)";

б) пункт 3 после слов "адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности" дополнить словами "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)";

5) часть 1 статьи 18 после слов "адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности" дополнить словами "(за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц)".

Статья 5

Внести в статью 1 Федерального закона от 20 декабря 2017 года N 398-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" в части установления дополнительных требований по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 52, ст. 7921) следующие изменения:

1) в абзаце тринадцатом пункта 2 слова "находящихся в транспортном средстве (на нем), и (или) материальных объектов без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд)" заменить словами "и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями)";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) в статье 30:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В целях осуществления контроля за оснащением транспортных средств тахографами и соблюдением водителями норм времени управления транспортным средством и отдыха, а также режима труда и отдыха должностные лица органов государственного надзора имеют право доступа к тахографу, установленному на транспортном средстве.";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Плановые проверки не проводятся в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по эксплуатации транспортных средств.".".

Статья 6

1. В целях осуществления деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны получить лицензию на осуществление указанной деятельности до истечения ста двадцати дней со дня вступления в силу пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона. По истечении указанного срока осуществление без лицензии деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами не допускается.

2. Лицензия, указанная в части 1 настоящей статьи, предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), без проведения внеплановой документарной проверки, за исключением следующих случаев:

1) реорганизация юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения;

2) изменение места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность.

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные в части 2 настоящей статьи, освобождаются от обязанности указывать в заявлении о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами реквизиты документов, свидетельствующих о соответствии юридического лица, индивидуального предпринимателя лицензионным требованиям, а также прилагать к этому заявлению копии таких документов.

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие намерения приступить в течение ста двадцати дней со дня вступления в силу пункта 2 статьи 4 настоящего Федерального закона к осуществлению деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, обязаны получить лицензию на осуществление указанной деятельности до начала ее осуществления.

Статья 7

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статьи 2, 3 и пункты 1, 2 статьи 4 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного года после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин