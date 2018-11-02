Балканы готовы побороться за право провести ЧМ по футболу 2030 года

Лидеры Сербии, Болгарии, Румынии и Греции согласились подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, что должно придать мощный импульс развитию всего региона.

"Мы можем подать совместную заявку, - указал болгарский премьер-министр Бойко Борисов. - Сегодня мы разговаривали о такой возможности. Работаем в направлении развития региона".

Эту информацию подтвердил и президент Сербии Александр Вучич, подчеркнувший, что Белград готов побороться и за проведение Чемпионата Европы по футболу в 2028 году.

"В любом случае, где бы ни проходили соревнования в Аргентине или на Балканах, Парагвае, Уругвае - это будет отличный чемпионат мира, - отметил серб. - Это станет огромным импульсом для нас, чтобы мы улучшили наши стадионы и спортивную инфраструктуру".

Греческий глава кабинета министров Алексис Ципрас также обозначил то, что консолидация усилий со стороны Афин, Белграда, Софии и Бухареста в борьбе за право провести ЧМ по футболу сможет улучшить инвестиционную привлекательность региона и внести дополнительный импульс для его позитивного развития.

Между тем балканскому региону предстоит тяжелая борьба с конкурентами из Южной Америки, где о своем намерении совместно организовать мировое первенство объявили уже главы Аргентины, Уругвая и Парагвая. Кроме того, в 2030 году мировой футбол будет отмечать столетие чемпионатов мира. А первый турнир состоялся в 1930 году именно в Уругвае, так что выбор южноамериканской площадки мог бы носить символичный характер.