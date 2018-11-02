Беспилотники получат право ездить по российским дорогам в 2019 году

Беспилотные машины получат право ездить по дорогам общего пользования уже весной 2019 года. Но пока только в двух российских регионах. Уже подготовлен проект постановления правительства, который разрешит провести в Москве и Татарстане эксперимент по опытной эксплуатации беспилотников на автодорогах общего пользования с 01 марта 2019 года по 01 марта 2022 года. Об этом было объявлено в рамках международного форума "Автонет".

В проекте сможет участвовать любая компания, у которой есть опытный образец высокоавтоматизированного автомобиля. Его владельцы смогут получить от государства специальное разрешение. Оно даст право "выпустить" на улицы беспилотник при условии, что в его "выкатке" будет участвовать оператор. Он должен сидеть на месте водителя, когда автомобиль будет двигаться в общем потоке. Это даст возможность обучения искусственного интеллекта в реальной обстановке. При этом автомобиль должен пройти предварительные испытания на полигоне и лаборатории для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, пояснили "РГ" в пресс-службе Национальной технической инициативы (НТИ) "Автонет".

Беспилотный автомобиль, который будет участвовать в пилотном проекте должен быть обязательно застрахован на сумму не менее 10 миллионов рублей.