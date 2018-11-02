Двое сирийских военных погибли при обстрела боевиков

Боевики обстреляли сирийскую провинцию Латакию и город Алеппо. В результате двое военных САР погибли, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

"Жертв среди мирных жителей нет", - сказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Таким образом, в Идлибской зоне деэскалации​​​ продолжают фиксировать нарушения. Однако их количество в последнее время заметно снизилось: с 773 в сентябре до 197 в октябре. Из демилитаризованной зоны выведено более 2450 боевиков и 206 единиц различной боевой техники, включая 31 танк, 22 орудия полевой артиллерии крупного калибра, 23 миномета и другое вооружение.