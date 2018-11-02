Глава UFC: Боксерского боя между Хабибом и Мейвезером не будет

Новости

Пассажиров Jaguar Land Rover избавят от "морской болезни" 13:18
Умер олимпийский чемпион-1980 по тяжелой атлетике Юрий Варданян 13:15
Житель Украины пытался провезти в Россию 1 млн гривен 13:14
Более половины россиян сочли свою зарплату удовлетворительной 13:02
Испытания самого смертоносного китайского беспилотника сняли на видео 12:52
В Сети появился трек Монеточки из хоррора дочери Надежды Михалковой 12:51
Минск предложил дополнить Концепцию дальнейшего развития СНГ 12:50
Фото: актер из "Лучше звоните Солу" сошел с ума и отпилил себе руку 12:37
Рогозин: Центр имени Хруничева начнет выплачивать в 2019 году 12:31
У комедийного боевика "Телохранитель киллера" появится продолжение 12:30
В Новосибирске бродячему псу вживили уникальный протез 12:29
Названы районы Москвы с самыми дешевыми машинами 12:28
Под Смоленском пропали двое детей 12:26
После пожара на нижегородской базе отдыха возбудили дело 12:25
Володин призвал расширять парламентское сотрудничество с Казахстаном 12:21
Актер Сергей Романович представил в Астрахани свою коллекцию 12:17
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2019 года в Ашхабаде 12:15
У приквела "Игры престолов" появилось официальное название 12:06
Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже 12:05
Жителя Челябинска задержали за "минирование" здания правительства 12:01
В Дагестане двое детей и взрослый пострадали при взрыве в теплице 11:54
Канал Showtime возродит сериал "Страшные сказки" 11:44
Ридли Скотт начал работать над продолжением "Гладиатора" 11:31
Появилось первое официальное фото со съемок новой "Игры престолов" 11:18
В МВД подтвердили планы по отмене знака "Шипы" 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
02.11.2018 12:29
Рубрика: Спорт

Глава UFC: Боксерского боя между Хабибом и Мейвезером не будет

Текст: Данила Жиляев

Боксерский поединок между российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и бывшем чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером не состоится. Об этом категорично заявил президент UFC Дана Уайт.

О возможности такого боя заговорили после того, как Хабиб бросил вызов Мейвезеру. Американец отреагировал, призвав спонсоров готовить деньги. Для Флойда подобные мероприятия не в новинку - в прошлом году он уже дрался по правилам бокса с бойцом UFC Конором Макгрегором и победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

Бой Нурмагомедов - Мейвезер может пройти в Москве в 2019 году

"Я вчера встречался с командой Флойда - только не надо думать, что мы договорились. Вряд ли их поединок состоится. Мы пока не сказали "нет", будет видно. Но боксерского боя не будет, - приводит слова Уайта MMAWeekly. - Если бы Хабиб действительно этого хотел, мы бы с ним сели и обсудили - но у нас не было такого разговора. Ему стоит сосредоточиться на защите титула. Конечно, для Флойда это большие деньги, для нас - тоже. Но я такие бои устраивать не собираюсь".

Таким образом, Уайт дал понять, что если бой между Нурмагомедовым и Мейвезером и состоится, то пройти он может только по правилам смешанных единоборств. В СМИ ранее появлялись сообщения, что команда американца допускает такой вариант.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Роскосмос" и НАСА пересмотрят логику проведения экспериментов на МКС
На Украине задержали следовавшее из РФ в Бельгию судно
Не менее 17 самолетов-разведчиков приблизились к границам РФ
Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже
В США впервые за пять лет совершили казнь на электрическом стуле