Глава UFC: Боксерского боя между Хабибом и Мейвезером не будет

Боксерский поединок между российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и бывшем чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером не состоится. Об этом категорично заявил президент UFC Дана Уайт.

О возможности такого боя заговорили после того, как Хабиб бросил вызов Мейвезеру. Американец отреагировал, призвав спонсоров готовить деньги. Для Флойда подобные мероприятия не в новинку - в прошлом году он уже дрался по правилам бокса с бойцом UFC Конором Макгрегором и победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

"Я вчера встречался с командой Флойда - только не надо думать, что мы договорились. Вряд ли их поединок состоится. Мы пока не сказали "нет", будет видно. Но боксерского боя не будет, - приводит слова Уайта MMAWeekly. - Если бы Хабиб действительно этого хотел, мы бы с ним сели и обсудили - но у нас не было такого разговора. Ему стоит сосредоточиться на защите титула. Конечно, для Флойда это большие деньги, для нас - тоже. Но я такие бои устраивать не собираюсь".

Таким образом, Уайт дал понять, что если бой между Нурмагомедовым и Мейвезером и состоится, то пройти он может только по правилам смешанных единоборств. В СМИ ранее появлялись сообщения, что команда американца допускает такой вариант.