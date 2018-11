Хлоя "Убивашка" Морец сыграет культовую гангстершу

21-летняя американская актриса и модель Хлоя Грейс Морец подписалась на свою следующую роль. Как передает Geek Tyrant, Голливуд замахнулся на первую за полвека полнометражную ленту про Бонни и Клайда, где, соответственно, Морец изобразит Бонни Паркер, а Джек О`Коннелл ("Несломленный") - Клайда Бэрроу, персонажей, наводивших недолгого, но киногеничного шороха в годину Великой депрессии.

В основе скрипта драмы - бестселлер Джеффа Гинна "Ко дну - вместе: Настоящая, нерассказанная история Бонни и Клайда" (Go Down Together: The True, Untold Story Of Bonnie And Clyde). Адаптировать ее под сценарий поручено Шелдону Тернеру ("Мне бы в небо", "Люди Икс: Первый класс") и Джонни Ньюману (сериал "Нарко"). Режиссер - испанец Кике Маильо ("Ева: искусственный разум", "Торо").

Съемки стартуют в начале следующего года. Дата премьеры пока не определена.

Последний раз, если не брать во внимание эпизоды сериалов, герои появлялись на больших экранах в 1967 году, в уже классической ленте Артура Пенна "Бонни и Клайд" - с Уорреном Битти и Фэй Данауэй.

Согласно официальной версии, Бонни и Клайд познакомились в 1932 году и после череды ограблений - в основном магазинов, автозаправок и прочего - попали в засаду и были убиты в 34-м.

Продюсеры новой ленты, названной "Любовь - это пушка" (Love Is A Gun), считают, что история Бонни и Клайда продолжает волновать людей во всем мире, но немногие знают, как все было на самом деле. Поэтому авторы картины будут счастливы предоставить им эту замечательную возможность. Тогда как "Джек, Хлоя и Кике просто идеальны для отведенных им ролей".

Меж тем, напомним, ближайшее появление девушки - в другом желанном проекте, ремейке "Суспирии", выходящем в российский прокат 29 ноября.

Ранее сообщалось, что в Сеть попали интимные фото Морец, но пристальное изучение вопроса показало, что это подделки.