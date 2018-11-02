Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 373-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 23, ст. 2174; N 52, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; 2005, N 45, ст. 4585; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 22, ст. 2564; 2010, N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; 2011, N 30, ст. 4575; N 47, ст. 6611; N 49, ст. 7014; 2013, N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4049, 4081; N 40, ст. 5037, 5038; N 44, ст. 5645; N 52, ст. 6985; 2014, N 14, ст. 1544; N 45, ст. 6157, 6158; N 48, ст. 6660; 2015, N 24, ст. 3377;2016, N 7, ст. 920; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4176, 4177; N 49, ст. 6842, 6844; 2017, N 1, ст. 16; N 49, ст. 7307; 2018, N 30, ст. 4534; N 31, ст. 4819, 4821; N 32, ст. 5095) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 1 статьи 83 дополнить словами "либо участников проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

2) абзац третий пункта 2 статьи 89 изложить в следующей редакции:

"Решение о проведении выездной налоговой проверки организации, получившей статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" либо участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", выносит налоговый орган, в котором эта организация состоит на учете.";

3) в подпункте 8 пункта 2 статьи 10514 слова "(далее в настоящем Кодексе - исследовательский корпоративный центр), применяющим освобождение" заменить словами "(далее в настоящем Кодексе исследовательский корпоративный центр), либо участником проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", применяющими освобождение".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; N 49, ст. 4554; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 28, ст. 2886; N 46, ст. 4435; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; N 34, ст. 3522; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 24, ст. 2312; N 30, ст. 3117, 3128; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 23, ст. 2382; N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31; N 21, ст. 2462; N 31, ст. 4013; N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3614; N 48, ст. 5519; N 52, ст. 6218, 6219; 2009, N 1, ст. 13, 19; N 29, ст. 3582; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6444, 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 48, ст. 6247; 2011, N 1, ст. 7; N 11, ст. 1492; N 24, ст. 3357; N 30, ст. 4575, 4587, 4593; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6608, 6611; N 49, ст. 7014, 7017, 7043; 2012, N 27, ст. 3588; N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6747, 6750; N 50, ст. 6958; 2013, N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4048, 4084; N 40, ст. 5037, 5038; N 44, ст. 5640, 5645; N 52, ст. 6985; 2014, N 16, ст. 1835, 1838; N 26, ст. 3404; N 30, ст. 4222; N 45, ст. 6157, 6159; N 48, ст. 6647, 6657, 6660, 6661, 6662; 2015, N 1, ст. 17, 18; N 27, ст. 3948; N 29, ст. 4340; N 48, ст. 6687; 2016, N 1, ст. 16; N 7, ст. 920; N 11, ст. 1480; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4175, 4176; N 49, ст. 6844, 6845, 6847; N 52, ст. 7497; 2017, N 1, ст. 16; N 30, ст. 4448; N 49, ст. 7307, 7318, 7320, 7324, 7325; 2018, N 1, ст. 14, 20; N 11, ст. 1585; N 18, ст. 2565; N 31, ст. 4822, 4823; N 32, ст. 5087, 5090, 5093, 5094, 5095, 5096) следующие изменения:

1) в статье 1451:

а) в наименовании слова "исследований, разработок и коммерциализации их результатов" заменить словами "исследовательской и научно-технологической деятельности";

б) в абзаце первом пункта 1 после слов "центре "Сколково" дополнить словами "либо участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", слова "с указанным Федеральным законом" заменить словами "с указанными федеральными законами";

в) абзац второй пункта 6 дополнить словами "либо Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

2) в статье 2461:

а) в наименовании слова "исследований, разработок и коммерциализации их результатов" заменить словами "исследовательской и научно-технологической деятельности";

б) в пункте 1 после слов "центре "Сколково" дополнить словами "либо участников проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", слова "с указанным Федеральным законом" заменить словами "с указанными федеральными законами";

в) абзац второй пункта 7 дополнить словами "либо Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

3) абзац второй пункта 1 статьи 273 после слов "центре "Сколково" дополнить словами "либо участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

4) абзац первый пункта 18 статьи 274 после слов "центре "Сколково" дополнить словами "либо участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

5) абзац первый пункта 51 статьи 284 после слов "центре "Сколково" дополнить словами "либо участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

6) подпункт 7 пункта 11 статьи 2861 дополнить словами "либо участники проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

7) пункт 6 статьи 289 изложить в следующей редакции:

"6. Организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" либо участников проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и осуществляющие расчет совокупного размера прибыли в соответствии с пунктом 18 статьи 274 настоящего Кодекса, вместе с налоговой декларацией представляют расчет совокупного размера прибыли.";

8) в пункте 3 статьи 33335:

а) в подпункте 21 слова "и прибывшему на территорию инновационного центра "Сколково" заменить словами "либо с лицом, участвующим в реализации проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и прибывшему на территорию соответственно инновационного центра "Сколково", на территорию инновационного научно-технологического центра";

б) подпункт 22 дополнить словами ", либо с лицом, участвующим в реализации проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

в) подпункт 23 дополнить словами ", либо с лицом, участвующим в реализации проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

9) статью 381 дополнить пунктами 27 и 28 следующего содержания:

"27) организации, признаваемые фондами, управляющими компаниями, дочерними обществами управляющих компаний в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

28) организации, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - в отношении имущества, учитываемого на их балансе и расположенного на территории инновационного научно-технологического центра, в течение десяти лет начиная с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанного имущества. Такие организации утрачивают право на освобождение от налогообложения в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1451 настоящего Кодекса. Для подтверждения права на освобождение от налогообложения такие организации обязаны представить в налоговый орган по месту учета документы, подтверждающие наличие у них статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и предусмотренные указанным Федеральным законом, а также данные учета доходов (расходов).";

10) пункт 1 статьи 395 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) организации, признаваемые фондами в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - в отношении земельных участков, входящих в состав территории инновационного научно-технологического центра.";

11) в статье 427:

а) подпункт 10 пункта 1 дополнить словами "либо участников проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

б) в пункте 9:

абзац первый после слов "центре "Сколково" дополнить словами "либо участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

абзац второй после слов "центре "Сколково" дополнить словами "либо Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункты 1 - 7, 9, 10 статьи 2 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

3. Пункт 11 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного расчетного периода по страховым взносам.

Президент Российской Федерации В. Путин