Итальянская полиция получила бронированные Jeep Grand Cherokee

Хотите ездить на бронированном Jeep Grand Cherokee нового поколения? В этом случае вам нужно быть итальянцем и служить в антитеррористическом отделении местной полиции. Этим ребятам уже начали поставлять первые SUV, броня, стекла и шины которых способны выдержать выстрелы из автоматического оружия.

Подвеска всех 19 бронемашин, предназначенных для итальянских карабинеров, дополнительно усилена, чтобы компенсировать возросшую снаряженную массу. За ускорение отвечает 3-литровый дизельный двигатель V6 Multijet мощностью 190 л.с., работающий в связке с 8-диапазонным "автоматом" и подключаемым полным приводом Quadra-Drive II, а также системой выбора режимов движения Selec-Terrain.

Мультитмедийная система с 7-дюймовым центральным дисплеем получила специальный софт, позволяющий карабинерам подключиться к базе данных уголовной полиции, страховых компаний и дорожной инспекции.

Напомним, что концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) является седьмым по величине автопроизводителем в мире и выпускает автомобили под марками Chrysler, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, RAM, SRT, Ferrari и Maserati, а также фирменные аксессуары и запчасти под маркой Mopar.

Сотрудничество итальянских брендов с местными силовыми ведомствами начало крепнуть после Второй мировой войны, когда карабинерам поставлялись патрульные автомобили Alfa Romeo.

В настоящее время в парк полицейских автомобилей в Италии входят помимо бронированных Jeep Grand Cherokee также Jeep Wrangler, подготовленные для патрулирования пляжей, а также патрульные Jeep Renegade, Alfa Romeo Gulia и Alfa Romeo Giulietta в ведомственной раскраске, с дополнительным внешним освещением, спецсигналами и средствами спецсвязи.