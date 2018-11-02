Почему МВД решило отказаться от знака "Шипы"

Все ведомства уже согласовали проект постановления правительства, которое исключит знак "Шипы" из Правил дорожного движения. Об этом говорится в ответе заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина на депутатский запрос.

Напомним, что этот знак появился в ПДД в советские годы. И тогда в этом была необходимость. Шипы вылетали из шин и могли повредить стекла едущего сзади автомобиля. К тому же эффективность торможения на шипованных шинах была значительно лучше. А значит тот, кто едет сзади и без шипов, должен держать большую дистанцию.

Но технологии ушли далеко вперед, и сейчас эффективность торможения шипованных и нешипованных шин не сильно отличается. Поэтому необходимости в этом знаке больше нет. Тем не менее в прошлом году за его отсутствие начали активно штрафовать водителей. Случилось это потому, что его вместе со знаком "Неопытный водитель" сделали обязательным.

Между тем начальник Госавтоинспекции МВД РФ Михаил Черников не раз заявлял, что наказывать за отсутствие этого знака нельзя.

Проект постановления правительства, который этот знак отменяет, был направлен в правительство еще в июле этого года. Он прошел все необходимые согласования. Дело осталось за малым: за подписью.

Но большинство автомобилистов уже переобули своих коней в зимнюю обувку, а постановление пока не подписано. Так что формально этот знак вешать нужно. Но обещают, что за его отсутствие штрафовать не будут.