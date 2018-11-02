Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Пассажиров Jaguar Land Rover избавят от "морской болезни" 13:18
Названы районы Москвы с самыми дешевыми машинами 12:28
В МВД подтвердили планы по отмене знака "Шипы" 11:18
15 компаний подняли цены на автомобили в России 11:00
02.11.2018 12:14
Рубрика: Легковые авто

Почему МВД решило отказаться от знака "Шипы"

Текст: Владимир Баршев
Все ведомства уже согласовали проект постановления правительства, которое исключит знак "Шипы" из Правил дорожного движения. Об этом говорится в ответе заместителя министра внутренних дел РФ Михаила Ваничкина на депутатский запрос.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Напомним, что этот знак появился в ПДД в советские годы. И тогда в этом была необходимость. Шипы вылетали из шин и могли повредить стекла едущего сзади автомобиля. К тому же эффективность торможения на шипованных шинах была значительно лучше. А значит тот, кто едет сзади и без шипов, должен держать большую дистанцию.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Мелкие штрафы ГИБДД начнут взыскивать в ускоренном режиме

Но технологии ушли далеко вперед, и сейчас эффективность торможения шипованных и нешипованных шин не сильно отличается. Поэтому необходимости в этом знаке больше нет. Тем не менее в прошлом году за его отсутствие начали активно штрафовать водителей. Случилось это потому, что его вместе со знаком "Неопытный водитель" сделали обязательным.

Между тем начальник Госавтоинспекции МВД РФ Михаил Черников не раз заявлял, что наказывать за отсутствие этого знака нельзя.

Проект постановления правительства, который этот знак отменяет, был направлен в правительство еще в июле этого года. Он прошел все необходимые согласования. Дело осталось за малым: за подписью.

Но большинство автомобилистов уже переобули своих коней в зимнюю обувку, а постановление пока не подписано. Так что формально этот знак вешать нужно. Но обещают, что за его отсутствие штрафовать не будут.

15 компаний подняли цены на автомобили в России
Какие автомобили можно купить в России за 530 тысяч рублей
#ПДД