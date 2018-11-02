Минсельхоз: Импорт бразильского мяса не повлияет на цены

Возобновление импорта бразильского мяса в Россию практически не окажет влияния на рынок, считают в министерстве сельского хозяйства.

"Возобновление поставок мяса из Бразилии не окажет существенного влияния на уровень цен на внутреннем рынке", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Как пояснили в ведомстве, объем импорта будет незначительный относительно российского рынка.

Ранее Россельхознадзор объявил о снятии ограничений с ряда бразильских предприятий на поставки в Россию свинины и говядины с 1 ноября 2018 года. После этого ряд аналитиков рынка заявили о возможном снижении цен на мясо. После введения запрета осенью 2017 году цены на российском рынке выросли на 20-30 процентов, отметили они.

Однако перспективы конкуренции с более дешевым зарубежным мясом вызвали обеспокоенность у российских производителей. Произошедший за год рост издержек подталкивает предприятия к повышение цен на продукцию. В последние месяцы отмечался рост стоимости свинины, курятины.

В Минсельхозе в обоснование своей позиции также приводят мнение представителей отрасли. В частности, в Национальном Союзе свиноводов отметили, что импорт свинины снижался в течение последних пяти лет из-за роста отечественного производства и импортозамещения. В результате, в этом году продукция отечественных компаний полностью компенсировала весь недопоставленный объем бразильской свинины. "В следующем году Россия гарантированно увеличит производство еще на 200 тысяч тонн. Поэтому, конечно, мясо из Бразилии уже не сможет в прежних объемах вернуться на российский рынок", - приводит слова гендиректора Союза Юрия Ковалева пресс-служба минсельхоза.