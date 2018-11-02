Минск предложил дополнить Концепцию дальнейшего развития СНГ

Совершенствовать механизмы взаимодействия в рамках Содружества предложил сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ в Астане белорусский премьер Сергей Румас, сообщает БЕЛТА.

Беларусь, в частности, предлагает дополнить Концепцию дальнейшего развития Содружества совместными экономическими инициативами. Румас напомнил, что в текущем году на экспертном уровне уже начата актуализация этого стратегического документа. По мнению Минска, несмотря на положительные темпы роста взаимной торговли, ее доля в общем товарообороте стран СНГ занимает чуть менее 1/5 части или 18%. Для сравнения премьер сослался на европейскую статистику, согласно которой в ЕС на внутреннюю торговлю приходится порядка 2/3 торгового оборота.

"Для дальнейшей эволюции Содружества целесообразно дополнить концепцию планами по выработке совместных приоритетов развития, возможно, вплоть до уровня отдельных отраслей, инвестиционных программ. Очень важно определить общие точки экономического роста, в первую очередь в сферах, способных обеспечить высокий мультипликативный эффект", - подчеркнул белорусский представитель.

Он также обратил внимание коллег на некоторые аспекты, связанные с функционированием исполнительного органа Содружества. Отметив, что уже проделана колоссальная работа по его модернизации, включая оптимизацию кадровой структуры и сокращение финансовых расходов, Румас призвал уделить больше внимания повышению эффективности отраслевых органов СНГ. "В основе их работы должен лежать программно-целевой принцип - продвижение конкретных многосторонних проектов сотрудничества, способных принести реальную практическую отдачу всем участникам Содружества в экономике, социальной сфере и гуманитарной области", - полагает глава белорусского правительства.

Стало известно также, что премьер-министры СНГ в рамках заседания Совета уже поставили свои подписи под 18-ью документами о сотрудничестве. Согласован и единый бюджет Содружества на 2019-2020 годы, другие финансовые и юридические документы, определяющие его развитие.