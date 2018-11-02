Монет из найденного в Москве клада хватило бы только на неделю

Обладатель клада времен Первой мировой войны с монетами мог прожить на них одну неделю, может - чуть больше. Об этом рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Эти деньги приравнены к зарплате квалифицированного московского рабочего-мастерового за несколько дней, сообщает m24.ru.

Как ранее писала "РГ", археологи обнаружили клад из 135 монет во время наблюдения за благоустройством Софийской набережной напротив Кремля. Общая сумма найденных монет составляет 2 рубля 36 копеек.

Отметим, что до начала XX века в том месте, где был найден клад, стояли дома, и, вероятнее всего, клад - собственность одного из жильцов. Вывод о том, что это был клад, можно сделать исходя из веса найденных монет. Кроме того, на поверхности некоторых из них были обнаружены кусочки кожи. Скорее всего, деньги изначально лежали в кожаном мешочке или кошельке, который со временем истлел.