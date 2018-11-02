Новости

Новые артефакты позволят Керчи считаться самым древним городом РФ 18:10
В РПЦ прокомментировали заявления Константинополя об "исчезновении УПЦ" 18:06
В Подмосковье за нарушения закрыли одну из штрафстоянок 17:57
В Сеуле потребовали открыть банковский канал для помощи КНДР 17:57
Росавиация: Air France не запрашивала разрешения на пролет через Россию 17:53
Rammstein выступит в России 17:52
В Севастополе Росгвардия обезвредила артснаряд у торгового центра 17:42
Украина получит 200 тысяч долларов на популяризацию культуры США 17:36
Пропавшего при пожаре в Нижегородской области ребенка нашли мертвым 17:33
Аленичев не будет готовить "Енисей" к матчу с "Анжи" 17:30
Пиотровский: Таможенные новации осложнят привоз выставок из-за рубежа 17:22
Российский противотанковый комплекс "Корнет" скопировали в Китае 17:19
Фото: Станислав Черчесов и Усэйн Болт встретились в Москве 17:16
Далалоян выиграл свое второе "золото" ЧМ по спортивной гимнастике 17:10
Рогозин озвучил новую версию появления дыры в обшивке "Союза" 17:08
Ципрас предложил провести ЧМ по футболу 2030 года в балканском регионе 17:06
Ревенко уверен, что депутаты-единороссы откажутся от пенсионных надбавок 17:05
Стоимость доллара на Мосбирже к концу торгов превысила 66 рублей 16:55
Госдума и кабмин разработают новую госпрограмму для села 16:55
Монет из найденного в Москве клада хватило бы только на неделю 16:45
Врачи рассказали о состоянии раненного при ЧП на доке в Заполярье 16:42
Испытания украинского дрона-камикадзе показали на видео 16:38
Дворкович: Женский ЧМ по шахматам в Югре пройдет на высшем уровне 16:37
Носков и Никифоров выдвинуты в совет директоров "Ростелекома" 16:33
37-летний "Запорожец" продают в Германии по космической цене 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
02.11.2018 16:45
Рубрика: Общество

Монет из найденного в Москве клада хватило бы только на неделю

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Обладатель клада времен Первой мировой войны с монетами мог прожить на них одну неделю, может - чуть больше. Об этом рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Фото: Институт археологии РАН
В Ингушетии найдены артефакты бронзовой эпохи
Фото: Egypt Ministry of Antiquities
В Египте обнаружили трон Рамсеса Великого

Эти деньги приравнены к зарплате квалифицированного московского рабочего-мастерового за несколько дней, сообщает m24.ru.

Как ранее писала "РГ", археологи обнаружили клад из 135 монет во время наблюдения за благоустройством Софийской набережной напротив Кремля. Общая сумма найденных монет составляет 2 рубля 36 копеек.

Отметим, что до начала XX века в том месте, где был найден клад, стояли дома, и, вероятнее всего, клад - собственность одного из жильцов. Вывод о том, что это был клад, можно сделать исходя из веса найденных монет. Кроме того, на поверхности некоторых из них были обнаружены кусочки кожи. Скорее всего, деньги изначально лежали в кожаном мешочке или кошельке, который со временем истлел.

Общество История
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РПЦ прокомментировали заявления Константинополя об "исчезновении УПЦ"
Росавиация: Air France не запрашивала разрешения на пролет через Россию
В Кремле назвали непростой ситуацию в центре Хруничева
На Украине задержали следовавшее из РФ в Бельгию судно
Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже