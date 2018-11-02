На Украине задержали следовавшее из РФ в Бельгию судно

В порту Мариуполя арестовано судно, следовавшее под флагом Либерии и перевозившее продукцию, предназначавшуюся для доставки в Бельгию.

Как написал генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook, на борту находится более 3 тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Свой пост Луценко озаглавил "Наш ответ санкциям", а причастных к перевозке продукции лиц пообещал привлечь к ответственности по статье уголовного кодекса за финансирование терроризма.

Напомним, что накануне глава российского кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, тем самым реализовав указ президента России Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".