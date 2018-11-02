Ориентированный на зарубежное кино журнал The Hollywood Reporter становится российским "Кинорепортером"

Популярный глянцевый журнал о мире киноиндустрии The Hollywood Reporter (THR) - франшиза легендарного американского журнала - прекращает свой выход в России и будет выпускаться под новым названием "Кинорепортер". Руководство журнала приняло решение оторваться от известного бренда и после проведения ребрендинга и обновления концепции начать выпуск самостоятельного издания. Чем вызвано такое решение?

За семь лет существования журнал THR выступил организатором и партнером важных для мира кино и культуры в целом событий, в том числе, таких как премии "Событие года" и "Аванс", специализированных фотовыставок, которые посетили сотни людей. Творческому коллективу удалось создать популярное в киносреде, авторитетное для профессионалов и ценителей кино издание, которое стало авторитетным голосом в киноиндустрии. Журнал добился своей цели - не просто освещал жизнь кино, но и занимался популяризацией отечественной культуры внутри страны и за рубежом, содействовал ее развитию, укреплял культурный обмен между странами посредством языка кинематографии.

"Именно набранный за годы существования профессиональный опыт и побудил нас уйти в самостоятельное плавание. И сегодня это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, - говорит редактор российской версии THR, а ныне нового журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева.- Нам предстоит большая работа в связи с выводом на рынок нового бренда. Поскольку содержательно концепция журнала в своей основе остается неизменной, но расширяется за счет сфер искусства и географии контента, уверена, это позволит нам сохранить и расширить читательскую аудиторию. В свою очередь мы планируем к запуску и ряд digital-проектов, которые тоже, надеюсь, будут интересны нашим читателям".

В наше время многие толстые журналы уходят в прошлое - электронный век. А вот "Кинорепортер" будет выходить в печатной версии. На вопрос нашего корреспондента, нет ли соблазна перейти на электронный формат, Мария Лемешева ответила так: "Журнал располагает к вдумчивому чтению, не на бегу. Мы должны сохранять печатную версию как можно дольше. Более того, печатная версия журнала станет локомотивом нашего нового бренда. Мы будем выходить также раз в месяц с периодическими приложениями. А вот способом распространения станет цифровая подписка, которая гарантирует доставку журнала каждый месяц до дверей подписчиков. К тому же запустим новые цифровые проекты. Такое органичное сочетание новых тенденций и традиций".

В планах редакции также расширить и тематику мероприятий. Это в первую очередь связано с корректировкой содержательной стратегии журнала.

Прямая речь

Борис Любимов, театральный критик, ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина:

- Чем больше журналов и газет, которые освещают культуру и явления в кино, тем лучше. В театральной сфере и кинокритике сейчас происходит "сужение полигонов". В этом смысле я приветствую любые движения в сторону расширения возможностей.

К сожалению, сегодня во многих газетах закрываются колонки обозревателей событий театра и культуры. При той свободе, которая сейчас есть на самом деле, поле действия для театрального и кинокритика страшно сузилось. Поэтому все, что способствует расширению возможностей полемики, диспутов и дискуссий - все это замечательно помогает критикам быть на плаву. Я надеюсь, что в журнале "Кинорепортер" появится больше свободы и независимости от предыдущего бренда. Желаю редакции "Кинорепортера" обратить внимание на молодые таланты - на мой взгляд, это должна быть одна из главных линий журнала.

Николай Лебедев, кинорежиссер:

- Уверен, что если над созданием "Кинорепортера" будет работать прежняя команда, то все будет в порядке. Желаю журналу удачи и творческих успехов!

Александр Адабашьян, кинодраматург, режиссер, актер:

- Думаю, что "Кинорепортер" нам просто необходим. Мне хорошо знаком The Hollywood Reporter - у меня там была своя страничка, где я вел кинословарь в ироничной манере с текстовым комментарием, иногда с разъяснением трудно расшифровываемых кинотерминов.

Что касается существовавших прежде ограничений на деятельность российской редакции - это безобразие. А как они (американцы. - прим.) хозяйничают в нашем прокате! Не знаю, сколько точно, но довольно большой процент нашего проката принадлежит американским "товарищам". Это я считаю, ни в какие ворота не лезет. То же относится и к печатным изданиям.

В качестве пожелания относительно наполнения журнала: хотелось бы, чтобы было больше новостей о том, что происходит в нашем кино. С той же направленностью, с тем же серьезным отношением к кинопроцессу.