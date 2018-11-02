Пассажиров Jaguar Land Rover избавят от "морской болезни"

Инженеры Jaguar Land Rover нашли способ избавить от одного из самых неприятных ощущений, которое испытывают пассажиры автомобилей - укачивания. По статистике, "морская болезнь" присуща более чем 70 процентов населения Земли.

В компании создали алгоритм, который генерирует так называемый показатель хорошего самочувствия для каждого пассажира. Эти данные можно использовать для автоматической персонализации настроек автомобиля, что позволит снизить вероятность укачивания на 60 процентов.

В Jaguar Land Rover уже проанализировали состояние пассажиров во время поездок общей протяженностью более 15 тысяч миль. Это позволило выработать базовый и наиболее оптимальный для хорошего самочувствия стиль вождения автомобиля. Разработка будет положена в основу беспилотных авто, пассажиры которых смогут без неприятных ощущений заниматься во время поездки своими делами, просматривать соцсети, электронную почту и так далее.

"Морская болезнь", как правило, усиливается во время чтения, когда автомобиль движется. "Показатель самочувствия" позволит, с помощью биометрических датчиков, скорректировать стиль вождения автомобиля до того, как человека укачает.