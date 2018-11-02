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02.11.2018 13:18
Рубрика: Легковые авто

Пассажиров Jaguar Land Rover избавят от "морской болезни"

Текст: Виктория Чернышева
Фото: www.media.jaguar.com Фото: www.media.jaguar.com
Фото: www.media.jaguar.com

Инженеры Jaguar Land Rover нашли способ избавить от одного из самых неприятных ощущений, которое испытывают пассажиры автомобилей - укачивания. По статистике, "морская болезнь" присуща более чем 70 процентов населения Земли.

В компании создали алгоритм, который генерирует так называемый показатель хорошего самочувствия для каждого пассажира. Эти данные можно использовать для автоматической персонализации настроек автомобиля, что позволит снизить вероятность укачивания на 60 процентов.

Фото: autohome.com.cn
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В Jaguar Land Rover уже проанализировали состояние пассажиров во время поездок общей протяженностью более 15 тысяч миль. Это позволило выработать базовый и наиболее оптимальный для хорошего самочувствия стиль вождения автомобиля. Разработка будет положена в основу беспилотных авто, пассажиры которых смогут без неприятных ощущений заниматься во время поездки своими делами, просматривать соцсети, электронную почту и так далее.

"Морская болезнь", как правило, усиливается во время чтения, когда автомобиль движется. "Показатель самочувствия" позволит, с помощью биометрических датчиков, скорректировать стиль вождения автомобиля до того, как человека укачает.

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#Land Rover #Jaguar