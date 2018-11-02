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2 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7710 (247)

Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 378-ФЗ "О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 30 октября 2018 г.
Опубликован 2 ноября 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

С 2019 года люди предпенсионного возраста не будут платить налог на дом

Принят Государственной Думой 11 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 49, ст. 4840; 2007, N 31, ст. 4013; 2009, N 48, ст. 5733; 2010, N 31, ст. 4198; 2011, N 1, ст. 7; 2014, N 40, ст. 5315; N 45, ст. 6157; N 48, ст. 6660; 2016, N 1, ст. 16; N 49, ст. 6844; 2017, N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307; 2018, N 1, ст. 20; N 32, ст. 5127) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 391 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.";

2) пункт 1 статьи 407 дополнить подпунктом 101 следующего содержания:

"101) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин