Перечень дополнен

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 6, 7 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. Jama a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM)*, Associated with Al-Qaida (QDe.004), the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014), Ansar Eddine (QDe.135) and Al-Mourabitoun (QDe.141). Operations in Mali and Burkina Faso. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/xxx.

Физические лица

1. ANJEM CHOUDARY* (Abu Luqman), 18.01.1967 г. р., Welling, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Welling, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Организации и физические лица, включенные в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1 - 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Организации

1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ СЕКТОР 16 БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (BUGULMA ULTRAS; С-16),;

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ФИРМА ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ ПОКОЛЕНИЕ,;

3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ НАРОДОВ МИРА НЕЗАВИСИМОСТЬ,, ИНН: 7729450434;

Физические лица

1. АБАКАРОВ ШАМИЛЬ БАГОМЕДОВИЧ*, 16.05.1991 г.р., ПОС.ЗАТЕРЕЧНЫЙ НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

2. АБДИРАХМАНОВ НУРИДИН ГАПИРЖАНОВИЧ*, 17.07.1987 г.р., С. НАРИМАН ОШСКОЙ ОБЛАСТИ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

3. АБДУЛАЕВ АСАДУЛА АРСЛАНОВИЧ, 21.07.1996 г.р., С. КРАСНЫЙ МАНЫЧ ТУРКМЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

4. АБДУЛЛАЕВА ЛАДА ИГОРЕВНА*, 10.09.1989 г.р., ГОР. БРАТСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ;

5. АВДУЕВ ХАМЗАТ ХУСЕЙНОВИЧ*, 25.01.1989 г.р., С. АЛПАТОВО НАУРСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

6. АЗИЕВ ИСЛАМ КЮРИЕВИЧ*, 24.03.1996 г.р., С. АВТУРЫ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

7. АЛЖАНБЕКОВ СУЛТАНМУРАД МАГОМЕДГАДЖИЕВИЧ*, 23.01.1986 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

8. АЛИЕВ АНЗОР МУХАБОВИЧ*, 16.02.1986 г.р., П. ЧЕГЕМ - 1 ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

9. АЛИЕВ РУСТАМ АЗИЗОВИЧ*, 20.03.1993 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

10. АЛИЕВА ГУЛЬСУМ МУСЛИМОВНА, 25.04.1997 г.р., С. МАЗАНКА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ УКРАИНЫ;

11. АЛИРЗАЕВ ТАХМИРАЗ СЕИДМИРЗЕЕВИЧ*, 22.10.1988 г.р., С. РУКЕЛЬ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕТАН;

12. АНАРКУЛОВ БЕКЗОД АБДУМУМИНОВИЧ*, 05.11.1992 г.р., С. ТАБОШАР ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

13. АНТИПИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 06.02.1991 г.р., СОВХОЗ РУНОВСКИЙ КАШИРСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

14. АСЛАНОВ ЭМИЛЬ МАКСИМОВИЧ*, 15.02.1996 г.р., С. АШАГАСТАЛ-КАЗМАЛЯР СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

15. АТАЕВ ДАМИР РАФАЭЛЕВИЧ*, 15.08.1990 г.р., Г. МОСКВА;

16. АХМЕТЗЯНОВ ИЛЬДАР ФОАТОВИЧ*, 12.07.1977 г.р., Г. ЧИСТОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

17. БАЖЕНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24.07.1977 г.р., Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ;

18. БАЖЕНОВА СНЕЖАНА ЕВГЕНЬЕВНА, 20.12.1977 г.р., С. КРАБОЗАВОДСКОЕ ЮЖНО-КУРИЛЬСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. БАТИРОВ НУРМАХАМАД ТАДЖМАХАМАДОВИЧ*, 02.04.1986 г.р., ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ КИРГИЗСКОЙ ССР;

20. БАШИРОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ*, 28.09.1989 г.р., ПОС. ЗАТЕРЕЧНЫЙ НЕФТЕКУМСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ;

21. БАЯДЖИЕВА ГЮЛЬНАРА ХИДИРГАДЖИЕВНА*, 20.06.1991 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

22. БИЛАЛОВ МУСА АЙГУМОВИЧ*, 26.09.1989 г.р., С. ЭНДИРЕЙ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

23. БОЕВ РАХИМ МИРЗОМУРОДОВИЧ*, 13.02.1982 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

24. БОРУНОВ МАХМАДУЛЛО ЛУТФУЛЛОЕВИЧ*, 01.01.1994 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

25. ГАБЗАЕВ ШАМИЛЬ АСЛАМБЕКОВИЧ*, 29.06.1994 г.р., Г УРУС-МАРТАН УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

26. ГАДЖИЕВ ДАГИР МУРАДИЛОВИЧ*, 22.01.1999 г.р., С. ЭНДИРЕЙ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

27. ГАДЖИЕВ ХАБИБ СИРАЖУДИНОВИЧ*, 02.12.1988 г.р., Г. КИЗИЛЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

28. ГИМАДИЕВ РАИС ЗАКИРОВИЧ*, 02.08.1970 г.р., СЕЛО САРБАШ МАМАДЫШСКОГО РАЙОНА ТАТАРСКОЙ АССР;

29. ГИТИНОВА МИЛЕНА МАХАЧЕВНА*, 05.11.1973 г.р., Г. МОСКВА;

30. ГОЛОВАТСКИХ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ*, 26.03.1988 г.р., ПОС. ОБХОД УРЕНСКОГО РАЙОНА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

31. ДАИТБЕКОВ ШАМИЛЬ ГАСАНОВИЧ*, 15.11.1975 г.р., С. УЧКЕНТ КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

32. ДЖЕМАКУЛОВ РАХМЕТ МУХАРБИЕВИЧ*, 03.01.1995 г.р., А. ИКОН-ХАЛК АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

33. ДЖУРАЕВ АЛИДЖОН КУРБОНАЛИЕВИЧ*, 12.11.1984 г.р., ПОНГОЗ АШТСКОГО РАЙОНА СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

34. ДИБИРОВ АЛИ БАЙСУЛТАНОВИЧ*, 05.11.1988 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

35. ДИНМУХАМЕТОВА РУЗАНА РАИСОВНА*, 06.12.1989 г.р., Г. МУРМАНСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

36. ДОЛГУШЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 23.07.1983 г.р., Д. ЛЕОНТЬЕВО САНЧУРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

37. ДОРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 15.05.1986 г.р., Г. КУЙБЫШЕВ;

38. ЕГОРОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 04.07.1988 г.р., Г. СЕГЕЖА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;

39. ЖИДКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 22.10.1987 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

40. ЖУРАВЛЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ*, 25.10.1991 г.р., Г. ИРКУТСК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ;

41. ЗОЛОТОВА ВЕРА ИВАНОВНА, 20.10.1946 г.р., Г. ЕЛИЗОВО КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ;

42. КАДЫРОВ ШАМИЛЬ АБЗАГИРОВИЧ*, 12.11.1984 г.р., Г. ГУРЬЕВ ГУРЬЕВСКОЙ ОБЛАСТИ КАЗАХСКОЙ ССР;

43. КАЗАКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, 14.05.1990 г.р., С ДОМНА ЧИТИНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ;

44. КАСЫМОВ ШОДИБЕК РАСУЛОВИЧ*, 10.08.1986 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

45. КАТАШОНОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ, 22.01.1978 г.р., П. МЕЛЕХОВО КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

46. КАШАПОВ РУСТАМ РАФАЭЛЕВИЧ*, 30.09.1981 г.р., Г. ИЖЕВСК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

47. КИТИЕВ ХАСАН ЭЛЬБЕРДОВИЧ*, 17.09.1994 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

48. КРАЕНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 16.04.1985 г.р., Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

49. КУГОТОВ МУСА АБУСОВИЧ*, 11.07.1986 г.р., С . КАМЕННОМОСТСКОЕ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

50. КУЛЕШОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ*, 24.07.1984 г.р., Г. СТАВРОПОЛЬ;

51. КУШНЕРУК ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 21.02.1999 г.р., ГОР. ХОЛМСК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

52. ЛЕНДА ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, 09.02.1980 г.р., Г. МОСКВА;

53. ЛИСОВЕЦ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 01.11.1971 г.р., Г. ВОРКУТА КОМИ АССР;

54. ЛОСЕВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ, 25.07.1988 г.р., П. БОГДАНОВСКИЙ УРИЦКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

55. ЛЮ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ*, 12.03.1999 г.р., Г. СУРГУТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

56. МАМЕДОВ АНАР САБИР ОГЛЫ*, 16.08.1988 г.р., Г. ТАУЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

57. МАННИНЕН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 04.06.1989 г.р., П. КИРПИЧНЫЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

58. МАРЧЕНКО ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ, 13.02.1996 г.р., Г. СИМФЕРОПОЛЬ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ УКРАИНЫ;

59. МАСАРОВ АДЛАН АХЪЯДОВИЧ*, 19.06.1991 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

60. МАСАРОВ РАСУЛ МОХМАТОВИЧ*, 18.03.1989 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

61. МАТРЕНКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 26.04.1984 г.р., Г. ИВАНОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

62. МЕЛЬНИЧУК МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ, 23.01.1980 г.р., С. ЖУРАВКИ КИРОВСКОГО РАЙОНА КРЫМСКОЙ ОБЛАСТИ;

63. МЕШКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ*, 21.09.1984 г.р., Г. НИЖНЕВАРТОВСК ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ;

64. МИРЗОЕВ ЕКУБЧОН НУРУЛЛОЕВИЧ*, 10.02.1993 г.р., С. САДБАРГОХ МУМИНОБАДСКОГО РАЙОНА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

65. МУЗАЕВ ШАМИЛЬ АБДУРАШИДОВИЧ*, 02.10.1994 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

66. МУРАВЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 10.08.1994 г.р., П. ЯСНОГОРСК ОЛОВЯННИНСКОГО РАЙОНА ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

67. МУРИТОВ ТИМУР РУСТАМОВИЧ*, 05.03.1988 г.р., Г. АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;

68. МУСАЕВА ШАМАЛАЙ ХАЙЧАЛАЕВНА*, 01.01.1980 г.р., С. ХАРАХИ ХУНЗАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

69. МУСТАФАЕВ МАРЛЕН ЭСКЕНДЕРОВИЧ, 19.09.1983 г.р., Г. САМАРКАНД БАГИШАМАЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ УЗССР;

70. МУТАЛИЕВ АНАТОЛИЙ МУХАЖИРОВИЧ*, 17.06.1979 г.р., Г. БЕСЛАН РСО-АЛАНИИ;

71. НАБИЕВ САБИР АХМЕДНАБИЕВИЧ*, 13.05.1986 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

72. НЕГРЕЦКУЛОВ СЕМЕН АНАТОЛЬЕВИЧ, 12.05.1985 г.р., Г. НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

73. НИЗАМОВ ЭДУАРД ГАБДУЛЛОВИЧ*, 09.11.1977 г.р., Г. АЛЬМЕТЬЕВСК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

74. НИКИШИН ВЯЧЕСЛАВ ИГОРЕВИЧ, 31.05.1997 г.р., С. ИЛЕК ИЛЕКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ;

75. НУРМАГОМЕДОВ КАЗИМБЕГ СУЛТАНОВИЧ*, 07.05.1981 г.р., С. РУКА КАЙТАГСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНСКОЙ АССР;

76. ПАУЛОВ ИВАН ОЛЕГОВИЧ, 09.04.1993 г.р., Г. ВЛАДИВОСТОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

77. ПОПОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 19.06.1982 г.р., Г. НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

78. ПОПОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, 23.05.1962 г.р., Г. ЛЕНИНГРАД ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА;

79. ПОПОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 10.09.1963 г.р., Г. АЛЕКСИН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ;

80. РЕВЯКИН СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, 11.10.1975 г.р., ПОС. СОВЕТСКИЙ Г. ВОРКУТЫ КОМИ АССР;

81. РЕМИЗОНОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ*, 10.01.1993 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

82. РЕШНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, 29.09.1996 г.р., ГОР. ШУМЕРЛЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

83. РОГОЗИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 22.10.1982 г.р., Г. ВОРОНЕЖ;

84. РОМАНОВА НАТАЛИЯ ФИДАИЛОВНА, 18.06.1977 г.р., Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

85. САДЫКОВ ИЛЬДАР ГАБДУЛЛАЕВИЧ*, 23.12.1976 г.р., Г. ОМСК;

86. САИДОВ УМАРДЖОН АБДУВОХИДОВИЧ*, 09.06.1990 г.р., Г. ИСФАРА ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

87. САЙРАХМОНОВ ПАРВИЗ МИРЗОРАДЖАБОВИЧ*, 11.11.1987 г.р. ;

88. САЛИХОВ МАКСУДАЛИ НЕФТУЛЛАЕВИЧ*, 12.09.1993 г.р., Г. ДЕРБЕНТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

89. СЛОБОДЕНЮК КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 16.01.1992 г.р., Р.П. ТАВРИЧЕСКОЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

90. УБАЙДУЛЛОЕВ ОЛИМХУДЖА ТАВАКАЛОВИЧ*, 14.04.1987 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

91. УМАРОВ СИДИК ШАМСУДИЕВИЧ*, 18.10.1992 г.р., Г. ШАЛИ ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

92. УСМАНОВ АЛМАЗ АНИСОВИЧ*, 12.09.1989 г.р., Г. ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

93. ФИЛИППОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 15.10.2001 г.р., Г. ЙОШКАР-ОЛА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ;

94. ХАМЗАЕВА АСИЛЬ МУРАДОВНА*, 06.04.1997 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

95. ХАНГЕРЕЕВ ДЖАМАЛ АХМЕДОВИЧ, 14.06.1998 г.р., Г. ХАСАВЮРТ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

96. ХАСАНОВ АДЛАН РУСЛАНОВИЧ*, 31.03.1985 г.р., Г. АРГУН ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

97. ХАТШУКОВ АСТЕМИР АСЛАНБЕКОВИЧ, 17.11.1992 г.р., С. КУБА БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

98. ХОДЖАЕВ АМИНДЖОН ДЖАБОРОВИЧ*, 01.09.1997 г.р., Г. ТУРСУНЗАДЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

99. ХОЛИКОВ ДАЛЕР САФОВИДДИНОВИЧ*, 03.05.1993 г.р., РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН;

100. ХОЛОВ ОЛИМДЖОН РАДЖАБАЛИЕВИЧ*, 05.07.1988 г.р., С. ХОДЖАМУСО ГИССАРСКОГО РАЙОНА ТАДЖИКСКОЙ ССР;

101. ХРАМОВ МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ, 24.05.1999 г.р., Г. САРАНСК РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;

102. ШАРИПОВ СУХРОБ ТАВАКАЛОВИЧ*, 24.05.1982 г.р., Г. ДУШАНБЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН;

103. ШАРОФОВ ДАВРОНКУЛ АШУРКУЛОВИЧ*, 17.04.1981 г.р., С. ПУЛИ ГИРДОБ К/С МОГИЕН ПАНДЖАКЕНТСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНАБАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

104. ШИТИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 10.05.1981 г.р., Г. ЧИТА ЧИТИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

105. ШОДИЗОДА МУХАММАДИКБОЛ*, 09.02.1992 г.р. ;

106. ЭРГАШЕВ АРТИКАЛИ*, 14.06.1988 г.р. ;

107. ЭСМУРЗИЕВ РУСЛАН АХМЕТОВИЧ*, 03.10.1985 г.р., Г. НАЗРАНЬ ЧИАССР;

Примечание: 1. Отмечены (*) организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.

Организации и физические лица, исключенные из Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании подпунктов 1-3, 7-8 пункта 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Физические лица

1. АБИЛОВ НАИЛ АЛИ ОГЛЫ 28.12.1990 г.р., Г. ХАБАРОВСК;

2. АЛБОГАЧИЕВ АБДУЛ-КАДЫР МУХМАТОВИЧ 19.09.1993 г.р., Г. НАЗРАНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

3. АЛИБАЕВ МАЛИК ВИСРАИЛОВИЧ 13.02.1994 г.р., С. ПОКРОВСКОЕ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

4. АЛТЫНБАЕВ ФАИЛЬ ФЯГИМЕТДИНОВИЧ 24.06.1985 г.р., П. СТАРАЯ КУЛАТКА СТАРОКУЛАТКИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

5. АРСАМИКОВ МАГОМЕД РАМЗАНОВИЧ 25.07.1985 г.р., С. ШАЛАЖИ УРУС-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

6. АСЛАМХАНОВ САЛМАН РАСУЛОВИЧ 30.03.1994 г.р., С. БАБАЮРТ БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

7. АХМАДОВ ЮНУС АБАСОВИЧ 01.08.1978 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

8. БАЙАЛИЕВ БЕКХАН ХАМЗАТОВИЧ 08.04.1985 г.р., Г. МАЛГОБЕК РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ;

9. БОГОРОДСКИЙ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ 06.07.1993 г.р., ГОРОД ПЕРМЬ;

10. БОРОВИК ДЕНИС ПЕТРОВИЧ 16.08.1993 г.р., Г. СМОЛЕНСК СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

11. БУЛАНЦОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 13.12.1992 г.р., Г. СУРГУТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

12. БУТОРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 22.11.1994 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

13. ГАДЖИЕВ СУЛЕЙМАН АБДУЛНАГИБОВИЧ 10.05.1981 г.р., Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

14. ГЕНЕРАЛОВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 07.01.1999 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН;

15. ГУГОВ ИСЛАМ АНЗОРОВИЧ 09.08.1995 г.р., Г. БАКСАН БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

16. ДАУРБЕКОВ САЛАМХАН САВАРБЕКОВИЧ 07.12.1992 г.р., Г. МАЛГОБЕК ЧИАССР;

17. ДЖАППУЕВ АДАМЕЙ РУСЛАНОВИЧ 25.01.1975 г.р., КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

18. ДОБРЫХ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 13.02.2000 г.р., П. РАДУЖНЫЙ НОВОВЯТСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

19. ДОВЛЕТУКАЕВ САЛЕХ ВИСХАНОВИЧ 20.07.1987 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

20. ДУРАКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 20.12.1997 г.р., С. ВЕРХНЕПАШИНО ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

21. ЕВСЕЕВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ПЛОТНИКОВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ) 26.02.1995 г.р., Г. ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ;

22. ЕРМАКОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ 05.06.1996 г.р., Г. НИЖНЕВАРТОВСК;

23. ЗЕУШЕВ ЭДУАРД ИСМАИЛОВИЧ 02.09.1977 г.р., Г. ТЫРНЫАУЗ КБР;

24. ИНГЛИК КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 17.05.1988 г.р., ГОР. ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

25. КАРЕНИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 10.06.1988 г.р., С. СВЯТОЗЕРО ПРЯЖИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ;

26. КАРНАУХ АНТОН ЮРЬЕВИЧ 14.12.1994 г.р., Г. НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ;

27. КАРПОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 08.07.1989 г.р., Г. САРАТОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

28. КЛИМОНОВ ВАДИМ ИГОРЕВИЧ 22.12.1988 г.р., Г. ВЛАДИВОСТОК;

29. КЛИЧНИКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 17.01.1990 г.р., Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

30. КОПАНЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 24.12.1988 г.р., Г. СОВЕТСК КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

31. КОЧЕТКОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 14.04.1995 г.р., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

32. КОЧКОВОЙ АРТЕМ ИВАНОВИЧ 26.04.1988 г.р., Г. НОВОШАХТИНСК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

33. КРИКУНОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 15.07.1992 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

34. ЛАПТЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 10.09.1997 г.р., Г. ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

35. ЛОСЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 05.07.1995 г.р., Г. ВОЛОГДА;

36. ЛЫСКОВ ДЕНИС ИГОРЕВИЧ 17.10.1993 г.р., С. МЕДЯНЫ ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

37. МАГОМЕДОВ ГЕРЕЙ ЗАЙНУТДИНОВИЧ 28.03.1997 г.р., С. КУППА ЛЕВАШИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН;

38. МАКИЕВ ФЕЛИКС НОДАРИЕВИЧ 23.04.1991 г.р., С. КИЗЕЛ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ;

39. МАМЕДОВ ТУРАЛ ЭЛХАН ОГЛЫ 10.10.1996 г.р., АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

40. МАРТЬЯНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 28.12.1994 г.р., Г. КОРСАКОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

41. МЕРКУЛОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 17.12.1994 г.р., Г. НАЗАРОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

42. МУРАТОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 31.07.1996 г.р., С. ВИЛИНО БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА;

43. МЯСНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 29.09.1987 г.р., Г. ЯРОСЛАВЛЬ;

44. МЯСНИКОВ НИКИТА ЮРЬЕВИЧ 27.05.1994 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

45. НИКУЛИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 07.05.1997 г.р., Г.ИВАНТЕЕВКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

46. ОВЧИННИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (КОЛОСОВИЧ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА)29.03.1982 г.р., Г.НИЖНЕВАРТОВСК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

47. ОМАРОВ МУХАММАТ ХАБИБУЛАХОВИЧ 02.01.1974 г.р., КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

48. ПАРФЕНОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ 21.01.1983 г.р., Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ТАССР;

49. ПАХНО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 29.06.1960 г.р., Г. КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ;

50. ПОКИДКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 12.08.1985 г.р., С. КАЙ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

51. ПОЛЯЧЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА 02.11.1999 г.р., Г. ДАЛЬНЕГОРСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ;

52. РАМАЗАНОВА ГЮЛЬНАР ВАХАБ КЫЗЫ 31.05.1992 г.р., Г. КАЛИНИНГРАД;

53. РИНКЕВИЧУС ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 15.11.1983 г.р., Г. БЕЛОЗЕРСК ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

54. САФИН РУСТЕМ АБДУЛХАЕВИЧ 24.12.1972 г.р., Г. КАЗАНЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН;

55. СЕЛИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 29.05.1990 г.р., Г. ПЕНЗА;

56. СЛАВИКОВСКИЙ ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ 11.09.1986 г.р., Г. СЕВАСТОПОЛЬ;

57. СМИРНОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ 10.02.1996 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

58. СМИРНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 06.01.1988 г.р., Г. АБАКАН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

59. СОЛТАХАНОВ УМАР АСЛАМБЕКОВИЧ 03.01.1982 г.р., С. ЛИМАН ЛИМАНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ;

60. СОРОКИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 16.06.1992 г.р., Г. ОМСК ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

61. СТРУЛЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 02.03.1989 г.р., С. БЕЛОГРИВКА БОЛЬШЕУКОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

62. СУЛЕЙМАНОВ ХУСЕЙН УАЙСОВИЧ 12.08.1977 г.р., Г. ГРОЗНЫЙ ЧИАССР;

63. СУСУКАЙЛО БОГДАН РАФАЭЛЕВИЧ 05.04.1993 г.р., Г. УХТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ;

64. ТЕММОЕВ НАЗИР БАРИСБИЕВИЧ 15.01.1981 г.р., КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА;

65. ТИКИН ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 02.02.2000 г.р., Г. ТОМСК;

66. ТИМОФЕЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 22.07.1982 г.р., П. УСТЬ-АБАКАН УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ;

67. ТИТОВ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ 30.10.1997 г.р., Г. СЕВАСТОПОЛЬ;

68. ТОЛСТОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ 02.12.1957 г.р., Г. АСИНО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ;

69. ТРУШ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 28.07.1995 г.р., Г. КОРСАКОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ;

70. ТЯПТИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 02.07.1991 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

71. ФИРСОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 21.12.1994 г.р., ДЕР. ПЫТАЛОВСКИЕ ХУТОРА ПЫТАЛОВСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;

72. ХАНДОХОВ АРСЕН ХАЖМУСОВИЧ 15.06.1973 г.р., Г. БАКСАНА БАКСАНСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ;

73. ХИЗРИЕВ ИСМАИЛ АДАМОВИЧ 12.02.1985 г.р., Г. АРГУН ШАЛИНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

74. ХУСНУТДИНОВ АЛЬБЕРТ ФАРИДОВИЧ 06.06.1987 г.р., Г. ЧИСТОПОЛЬ ТАССР;

75. ЧЕБОТАРЬ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 02.01.2000 г.р., С. АЛЕКСАНДРОВКА ЛЯМБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ;

76. ЧЕШУИН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 22.03.1999 г.р., Р.П. ПИЖМА ТОНШАЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ;

77. ЭКТУМАЕВ САИД-ЭМИН МАГОМЕДОВИЧ 14.01.1991 г.р., С. АЧХОЙ-МАРТАН АЧХОЙ-МАРТАНОВСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

78. ЭСТАМИРОВ ИЛЬМАН ИСАЕВИЧ 24.08.1977 г.р., С. ТЕВЗАНА ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА ЧИАССР;

79. ЮНУСОВ СЕРГЕЙ ЛЕНАРОВИЧ 26.06.1986 г.р., Г. СУРГУТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ;

80. ЯКУПОВ ВЛАДИСЛАВ ШАМИЛЕВИЧ 09.02.1997 г.р., Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

81. ЯНГОЛЕНКО ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 20.06.1985 г.р., Г. КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ;

Перечень предоставлен Росфинмониторингом