Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 392-ФЗ "О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 53, ст. 5015; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; 2003, N 1, ст. 2; N 28, ст. 2886; 2004, N 27, ст. 2711; N 34, ст. 3524; N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3130; 2006, N 10, ст. 1065; N 31, ст. 3436; N 45, ст. 4628; N 50, ст. 5279; 2007, N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991; N 45, ст. 5417; 2008, N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5504, 5519; N 52, ст. 6237; 2009, N 29, ст. 3598; N 48, ст. 5731, 5737; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6455; 2010, N 25, ст. 3070; N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 45, ст. 5756; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4583, 4593; N 45, ст. 6335; N 48, ст. 6731; N 49, ст. 7014; N 50, ст. 7359; 2012, N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7596, 7619; 2013, N 23, ст. 2889; N 30, ст. 4031, 4048; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6985; 2014, N 23, ст. 2938; N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 17, 32; N 48, ст. 6684, 6692; 2016, N 23, ст. 3298; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4175; N 49, ст. 6844; 2017, N 1, ст. 4; N 11, ст. 1534; N 30, ст. 4441; N 45, ст. 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7315, 7318; 2018, N 1, ст. 50; N 18, ст. 2565, 2568; N 24, ст. 3410) изменение, дополнив его подпунктом 71 следующего содержания:

"71) работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

Президент Российской Федерации В. Путин